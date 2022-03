Miller donne la victoire aux Rangers en prolongation contre les Sabres

The Associated Press

NEW YORK — K’Andre Miller a marqué deux minutes et deux secondes après le début de la prolongation et les Rangers de New York ont vaincu les Sabres de Buffalo 5-4, dimanche.

Frank Vatrano a marqué deux fois, Alexis Lafrenière a récolté un but et une aide et Artemi Panarin à son aussi touché la cible pour les Rangers, qui ont remporté cinq de leurs six dernières parties à domicile.

Lafrenière a notamment inscrit un point dans un sixième match consécutif.

Andrew Copp a récolté deux mentions d’assistance. Alexandar Georgiev a stoppé 13 tirs pour porter sa fiche à 10-9-2 cette saison.

Rasmus Asplund, Will Butcher, Kyle Okposo et Jeff Skinner ont fait mouche pour les Sabres, qui ont un dossier de 3-0-2 à leurs cinq dernières rencontres. Craig Anderson a terminé la rencontre avec 26 arrêts.