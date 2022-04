Mike Smith bloque 39 tirs et refroidit les ardeurs des Golden Knights

EDMONTON — Mike Smith a repoussé 39 tirs pour son deuxième jeu blanc consécutif et les Oilers d’Edmonton ont pris la mesure des Golden Knights de Vegas 4-0, samedi.

Les Oilers ont désormais six points de plus que les Kings de Los Angeles et sept points d’avance sur les Golden Knights, renforçant son emprise sur la deuxième place de la section Pacifique.

Evander Kane a obtenu un but et une aide pour les Oilers (44-26-6) qui ont présenté un dossier de 14-3-2 à leurs 19 dernières parties. Kris Russell, Cody Ceci et Warren Foegele ont aussi touché la cible.

Logan Thompson a réalisé 32 arrêts pour les Golden Knights (41-29-5), qui ont baissé pavillon à trois de leurs cinq dernières rencontres.

Le gardien de la formation du Nevada Robin Lehner est retourné à Las Vegas, vendredi, en raison de problèmes de santé familiaux. Jiri Patera a donc été rappelé de la Ligue américaine pour seconder Thompson.