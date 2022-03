Mikaël Kingsbury ajoute deux Globes de cristal à son éloquent palmarès en bosses

MEGÈVE, France — En vertu de changements dans le système de classement, Mikaël Kingsbury et tous ses rivaux des épreuves des bosses pouvaient espérer réaliser un tour du chapeau lors de la saison 2021-2022 de la Coupe du monde de ski acrobatique. Kingsbury a parcouru les deux tiers du chemin.

Le skieur de Deux-Montagnes a remporté le Globe de cristal des épreuves en simple grâce à sa victoire lors de la huitième et dernière compétition de la saison, vendredi à Megève, en France.

Au passage, il s’est assuré de finir premier au classement général qui, pour la première fois en 2021-2022, n’inclut que les résultats accumulés en bosses lors des compétitions en simple et en duel.

Il ne lui reste plus qu’à finir premier du classement cumulatif en duel, une mission qu’il pourra compléter samedi pour concrétiser ce tour du chapeau sans précédent.

Pour l’instant, il détient une confortable avance de 80 points sur le Japonais Ikuma Horishima, celui qui a été son grand rival tout au long de la saison.

«Demain, ça reste une grosse journée. Je suis confiant. J’ai été tellement solide cette année en duel. J’ai trois départs et trois victoires. J’aime bien mes chances», a affirmé Kingsbury.

Lors de la grande finale de l’épreuve en simple de vendredi, Kingsbury a obtenu une note de 86,27 points, quatre centièmes de plus que Horishima. Le Suédois Walter Wallberg (85,13) s’est classé troisième.

Du coup, Kingsbury a complété le calendrier de la Coupe du monde de bosses en simple avec un grand total de 672 points au classement cumulatif, 32 de plus que Horishima.

Un titre désiré

Kingsbury a avoué qu’il convoitait particulièrement ce Globe de cristal. Au passage, il a fait allusion aux Jeux olympiques de Pékin, où il a terminé deuxième derrière Wallberg.

«Si aux Jeux olympiques, certaines personnes m’ont reproché de ne peut-être pas avoir assez poussé, là j’ai fait tout le contraire. Ça faisait partie du plan», a d’abord déclaré Kingsbury en visioconférence en fin d’après-midi, vendredi.

«Aller chercher cette grosse victoire, ça me permet de gagner mon 19e Globe de cristal (en carrière) et aussi, j’ai assuré le cumulatif. Donc un autre (Globe) demain. Et je suis en très bonne position pour le duel.»

Au cours de la saison, Kingsbury a remporté cinq des huit épreuves en simple, et Horishima, les trois autres. Par ailleurs, le Japonais a réussi à monter sur le podium lors de chacune des huit courses, un tour de force que Kingsbury n’a pas accompli.

«Ikuma a été tout simplement incroyable cette année. Je pense que c’est la saison la plus difficile de ma carrière, de loin», a analysé Kingsbury.

«Il n’a pas manqué un podium puis j’ai quand même gagné le Globe de cristal. Ikuma est solide à toutes les courses, depuis cette année surtout. Quand tu bats un gars qui n’a pas manqué un podium, il faut que tu gagnes beaucoup.»

Selon le Québécois, le point tournant de sa saison est survenu au mois de janvier lors duquel il s’est hissé devant le Japonais au classement général grâce à trois victoires et une deuxième place, après un creux de vague en décembre.

«Le mois de janvier a été vraiment important, dont les deux victoires à Tremblant quand Ikuma a fini troisième. J’ai récupéré 80 points et j’ai pu le rattraper et le dépasser, parce que j’avais pris un petit retard avec ma huitième place en Suède (11 décembre). Et la journée où il a gagné en France et où j’ai fini troisième (17 décembre), il avait élargi l’écart», a précisé Kingsbury.

Laffont championne

Chez les femmes, la Québécoise Justine Dufour-Lapointe a terminé cinquième de la grande finale des bosses en simple, vendredi, avec un score de 80,72 points.

La victoire est allée à la Française Perrine Laffont (86,86), qui a ainsi terminé au premier rang au classement cumulatif en simple avec 610 points, un de plus que la Japonaise Anri Kawamura.

Justine Dufour-Lapointe a été la meilleure Canadienne au classement cumulatif avec 155 points, un total qui lui a conféré le 13e rang. Sa soeur Chloé a terminé tout juste derrière elle, avec 148 points.