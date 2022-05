Mika Zibanejad guide les Rangers à une victoire de 3-1 contre les Hurricanes

NEW YORK — Après deux défaites dures à avaler à l’étranger qui leur ont valu un autre déficit en séries, les Rangers de New York ont de nouveau rebondi avec une importante victoire à domicile.

Mika Zibanejad a inscrit un but et une aide, Igor Shesterkin a repoussé 43 tirs et les Rangers ont défait les Hurricanes de la Caroline 3-1, dimanche, lors du troisième match de leur série de deuxième ronde.

«C’était encore une bataille serrée, a reconnu l’entraîneur des Rangers, Gerard Gallant. Igor a été exceptionnel pour nous, et ça a été la clé. (…) Nous avons bien fait défensivement et les gars ont fait ce qu’il fallait avec la rondelle.»

Chris Kreider et Tyler Motte ont également marqué alors que les Rangers ont réduit leur déficit à 2-1 dans la série quatre de sept. Le quatrième match aura lieu mardi soir au Madison Square Garden.

«C’est un environnement formidable (…) il y a tellement d’énergie tout au long du match, a confié Kreider. Il est facile de se nourrir de l’énergie de la foule.»

Ce n’était que la deuxième victoire des Rangers contre les Canes lors des 10 dernières confrontations entre les deux équipes, séquence qui remonte à la ronde de qualification des séries éliminatoires de 2020 dans la bulle de Toronto. Les Hurricanes ont balayé cette série trois de cinq et ont remporté trois des quatre en saison régulière.

Les Rangers, qui ont effacé un retard de 3-1 au premier tour contre les Penguins de Pittsburgh, ont amélioré leur palmarès à 4-1 à domicile. Ils ont obtenu une victoire bien méritée contre les Hurricanes après avoir perdu 2-1 en prolongation lors du premier match et 2-0 lors du deuxième.

«J’ai aimé la façon dont nous nous sommes battus lors de ces deux matchs en Caroline, a affirmé Gallant. Nous avions l’impression que nous allions gagner le match. Notre gardien a été exceptionnel en première moitié du match et a effectué de gros arrêts pour nous. Je pense que nous avons assez bien joué pour gagner.»

Nino Niederreiter a marqué pour les Canes et Antti Raanta a terminé la rencontre avec 30 arrêts. Les Hurricanes, 6-0 à domicile, présentent une fiche de 0-4 à l’étranger depuis le début des séries éliminatoires.

«Nous avons définitivement eu nos chances de remporter le match, a noté l’entraîneur des Hurricanes, Rod Brind’Amour. Nous n’avons simplement pas été capables de faire entrer la rondelle dans le filet.»

Les Hurricanes ont été blanchis en trois avantages numériques et ils sont maintenant 0 en 7 dans la série. Les Rangers ont obtenu un but en deux supériorités et sont maintenant 1 en 7.

«Nous devons trouver une façon de marquer quand nous en avons l’occasion, a déclaré Niederreiter. Notre désavantage numérique est, pour la plupart, formidable. Nous n’arrivons tout simplement pas à trouver un moyen d’obtenir un but en avantage numérique.»

Shesterkin a réalisé 17 arrêts en première période, 17 en deuxième et neuf en troisième.

«Ils essayaient vraiment de tirer de partout, a reconnu Shesterkin par l’intermédiaire d’un interprète. Mais aucun de ces tirs n’était vraiment dangereux.»