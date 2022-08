Mia Vallée remporte l’or au tremplin de 1 m aux Jeux du Commonwealth

BIRMINGHAM, Royaume-Uni — La Québécoise Mia Vallée a remporté l’épreuve du tremplin de 1 m aux Jeux du Commonwealth, l’une des huit médailles remportées par le Canada à Birmingham, vendredi.

Vallée a récolté 291,85 points pour monter sur la plus haute marche du podium. Elle a devancé l’Australienne Brittany Mae O’Brien (279,60) et l’Anglaise Amy Elisabeth Rollinson (272,00).

Vallée a indiqué que la clé de son succès a été d’ignorer la forte compétition et de se concentrer sur sa performance.

«J’ai appris au cours de la dernière année à mettre la compétition de côté et à plonger pour moi-même, a-t-elle dit. Ça me permet de me concentrer sur moi et de tenter d’offrir la meilleure performance.»

Au plongeon synchronisé, le Montréalais Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens, de Calgary, ont quant à eux gagné l’argent à la tour grâce à une récolte de 413,85 points. Ils ont été devancés par les Anglais Matthew Lee et Noah Oliver Williams (429,78). Les Australiens Domonic Paul William Bedggood et Cassiel Emmanuel Rousseau (412,56) ont terminé troisièmes.

«J’essaie de ne pas trop regarder le tableau, mais je savais que nous étions premiers après notre quatrième plongeon. Notre renversé nous a ensuite fait glisser d’un rang et c’était très serré avec les Australiens, mais nous y sommes arrivés», a noté Zsombor-Murray.

Les autres médailles canadiennes ont été obtenues en lutte style libre.

Amar Dhesi a notamment remporté une médaille d’or à l’aide d’une victoire sans équivoque de 9-2 contre le Pakistanais Zaman Anwar chez les 125 kg.

La Britanno-Colombienne Ana Gondinez-Gonzalez, ainsi que les Ontariens Lachlan McNeil et Linda Morais ont remporté des médailles d’argent. Le Montréalais Alex Moore et Hannah Taylor, de l’Île-du-Prince-Édouard, ont quant à eux mis la main sur des médailles de bronze.

Godinez-Gonzalez a perdu une décision de 4-4 aux mains de l’Indienne Sakshi Malik en finale des 62 kg. McNeil s’est aussi incliné face à un représentant de l’Inde, 9-2 contre Bajrang Punia, chez les 65 kg. Morais s’est de son côté contentée de l’argent après s’être inclinée 5-1 devant la Nigériane Blessing Oborududu chez les 68 kg.

Moore a remporté sa médaille à la suite d’une convaincante performance de 10-0 contre le Néo-Zélandais Matthew Oxenham chez les 86 kg.

Taylor a quant à elle vaincu la Kényane Sophia Omutichio Ayieta 4-0 dans le match pour la médaille de bronze des 57 kg.

Le Canada vient au troisième rang du classement des médailles avec 19 médailles d’or, 24 d’argent et 24 de bronze, derrière l’Australie (50-43-45) et l’Angleterre (47-45-37).