Mets: Nimmo et Canha sur la liste des blessés, après qu’un entraîneur ait été infecté

Mike Fitzpatrick, The Associated Press

NEW YORK — Les noms des voltigeurs des Mets de New York Brandon Nimmo et Mark Canha ont été inscrits sur la liste des blessés, vendredi, après qu’un de leurs instructeurs ait reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Les deux joueurs n’étaient pas avec l’équipe pour le match d’ouverture locale au Citi Field contre les Diamondbacks de l’Arizona.

Le gérant des Mets, Buck Showalter, sans préciser l’identité de l’instructeur, a confirmé qu’un membre de son personnel avait été infecté par la COVID-19 et qu’il était absent vendredi.

La formation new-yorkaise a refusé de préciser si Nimmo et Canha avaient reçu un diagnostic positif au coronavirus. Showalter a aussi refusé de préciser si ces joueurs étaient vaccinés contre la COVID-19, mais a admis que les règles pour effectuer un retour au jeu décrites dans la nouvelle convention collective du Baseball majeur étaient différentes pour un joueur vacciné ou non-vacciné.

Le joueur de deuxième but Jeff McNeil a été déplacé au champ gauche à la place de Canha, tandis que Travis Jankowski a entamé la rencontre à la place de Nimmo au champ centre. Le vétéran Robinson Cano a joué au deuxième coussin.