Mets: deGrom effectuera un premier départ mardi face aux Nationals

MIAMI — L’as lanceur Jacob deGrom effectuera son premier départ avec les Mets de New York en 2022 mardi face aux Nationals de Washington.

Le gérant des Mets, Buck Showalter, a annoncé la nouvelle dimanche avant le dernier match de la série entre les Mets et les Marlins de Miami.

Double lauréat du trophée Cy-Young, deGrom n’a pas lancé dans les Majeures depuis le 7 juillet 2021. L’artilleur droitier âgé de 34 ans a raté les trois derniers mois de la dernière saison en raison de raideurs à l’avant-bras droit et une entorse au coude. Il s’est ensuite retrouvé sur la touche pendant le camp en raison d’un problème à l’omoplate droite.

DeGrom a effectué quatre sorties dans les mineures lors de sa rééducation, oeuvrant pendant 12 manches et deux tiers au niveau AA et deux manches au niveau AAA. Il a accordé cinq points, dont quatre étaient mérités, sept coups sûrs et quatre buts sur balles, tout en retirant 21 frappeurs sur des prises.

En huit saisons dans les Majeures, deGrom a compilé une fiche de 77-53 avec une moyenne de 2,50.