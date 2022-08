Mets de New York: Jacob DeGrom excelle à son premier départ en plus d’un an

Stephen Whyno, The Associated Press

Stephen Whyno, The Associated Press

WASHINGTON — Jacob deGrom a brillé à son premier départ dans le baseball majeur en plus d’un an, mardi. Un enclos inefficace a toutefois expliqué en partie la défaite de 5-1 des Mets de New York contre les Nationals, à Washington.

DeGrom n’a donné qu’un point et trois coups sûrs en cinq manches, retirant six frappeurs au bâton.

Le droitier de 34 ans n’a pas alloué de but sur balles.

DeGrom a raté la deuxième moitié de la saison 2021 à cause d’une blessure au coude. Puis, au camp cette année, on l’a mis à l’écart à la suite d’ennuis à l’omoplate droit.

Avant son premier tir, il a reçu une ovation debout des nombreux partisans des Mets au Nationals Park. Son premier tir en près de 13 mois a été une rapide à 99 milles à l’heure.

DeGrom a lancé 46 prises en 59 tirs, à peu près la durée de sortie qui était attendue de lui.

DeGrom a obtenu le Cy Young de la Nationale en 2018 et 2019.

Francisco Lindor des Mets a créé l’impasse 1-1 avec un circuit en sixième. Mais lors du tour au bâton des Nats dans la manche, Stephen Nogosek (0-1) a permis une longue balle de deux points à Luis Garcia et un circuit en solo à Yadiel Hernandez.

En septième, Yoan Lopez a donné un circuit à Joey Meneses. Ce dernier est devenu le premier Mexicain à frapper un circuit à son premier match dans le baseball majeur.

Victor Arano (1-0) a été le lanceur gagnant.

Meneurs de section, les Mets avaient gagné sept matches consécutifs.