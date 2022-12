Messi marque et l’Argentine défait l’Australie 2-1 à la Coupe du monde

Steve Douglas, The Associated Press

AL RAYYAN, Qatar — Lionel Messi a souligné son 1000e match professionnel en marquant un premier but en carrière dans la phase éliminatoire de la Coupe du monde, et il a aidé l’Argentine à vaincre l’Australie 2-1, samedi, lors des huitièmes de finale du tournoi.

Avec une frappe de son célèbre pied gauche lors de la 34e minute de jeu, Messi a offert les devants à l’Argentine grâce à son troisième but du tournoi et son neuvième en carrière à la Coupe du monde — un de plus que Diego Maradona.

«Il est simplement remarquable», s’est exclamé l’entraîneur australien Graham Arnold.

Julien Alvarez a inscrit le deuxième but de l’Argentine, profitant d’une mauvaise touche du gardien australien Mathew Ryan.

L’Argentine affrontera les Pays-Bas lors des quarts de finale.

L’Australie a inscrit un but de consolation à la 77e minute, quand la frappe de Craig Goodwin a dévié contre le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez avant de terminer son chemin dans l’objectif.

Négligés, les Australiens avaient déjà causé une surprise en se qualifiant pour la phase éliminatoire pour une deuxième fois seulement à la Coupe du monde. Ils ont offert une bonne opposition contre une formation argentine aguerrie.

Après le dernier coup de sifflet, les Argentins étaient tout aussi reconnaissants envers leur gardien qu’envers le célèbre no 10.

Emi Martinez a réussi un arrêt en plongeant en fin de rencontre. Il a ainsi évité la présentation d’un bris d’égalité et fermé la porte à une autre possible surprise à la Coupe du monde.

«C’est ça la Coupe du monde, a dit Messi. Tous les matchs sont difficiles et l’important, c’est le résultat.»

L’Australie avait aussi perdu en huitièmes de finale en 2006. Ils avaient rendu les armes devant l’Italie, éventuelle championne du tournoi.

Les Argentins vont espérer qu’il s’agit d’un bon présage. Ils ont maintenant gagné trois matchs d’affilée depuis leur défaite surprise contre l’Arabie saoudite pour lancer l’action dans leur groupe.

«L’Argentine entière aimerait être ici, mais ce n’est pas possible, a dit Messi. Cet appui, ce sentiment d’être un avec toute la nation, c’est magnifique.»

Messi totalise maintenant 789 buts dans une carrière qui pourrait atteindre son apogée le 18 décembre avec une victoire en finale de ce qui devrait être sa cinquième et dernière participation à la Coupe du monde.