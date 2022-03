Même un incendie n’a pas pu freiner les Raptors face aux Pacers

TORONTO — Pascal Siakam a amassé 23 points alors que Scottie Barnes en a ajouté 19 et les Raptors de Toronto ont complètement dominé les Pacers de l’Indiana 131-91, samedi, dans un match suspendu pendant 70 minutes en raison d’un incendie.

Les Raptors ont démarré le match en feu en première demie et détenaient une avance de 66-38 quand un véritable incendie s’est déclaré dans les hauteurs de l’Aréna Scotiabank, forçant la suspension de la partie.

Les partisans ont reçu la consigne d’évacuer l’amphithéâtre avec 4:05 à faire au deuxième quart. Plus d’une heure plus tard, les joueurs sont revenus sur le terrain pour un bref échauffement avant de compléter la première demie. En raison du délai, la pause de la mi-temps a été réduite. Le reste du match sera joué sans la présence de partisans.

Un porte-parole des Raptors a décrit l’incident comme «un petit incendie électrique» au-dessus de la section 103. Des images vidéo montraient un haut-parleur en flamme. Les principales inquiétudes seraient liées à l’odeur et à la présence de fumée dans l’aréna.

Un pompier a pu descendre en rappel du plafond de l’aréna pour éteindre le haut-parleur en feu à l’aide d’un extincteur.

Precious Achiuwa a inscrit 18 points dans la victoire des Raptors (42-32), qui a permis à l’équipe de se hisser au sixième rang de l’Association Est en raison de la victoire des Bulls de Chicago sur les Cavaliers de Cleveland. OG Anunoby a terminé la soirée avec 16 points alors que ses coéquipiers Chris Boucher (15 points) et Thaddeus Young (11 points) ont aussi bien fait.

Pendant la longue pause, Achiuwa s’est changé et a recommencé sa routine d’avant-match. D’autres joueurs ont écouté de la musique. Certains ont changé les rubans autour de leurs chevilles. Mais la majorité des joueurs ont simplement regardé le match entre les Nets et le Heat à la télévision.

«Je ne crois pas avoir vécu ça dans un match de toute ma vie, où l’on doit rentrer au vestiaire et retourner sur le terrain, a reconnu Achiuwa après la partie. C’était complètement fou, je n’ai jamais joué un match comme ça.»

«Ajoutez-le à la liste des matchs étranges», a simplement commenté l’entraîneur-chef Nick Nurse.

«Pendant le match, j’ai levé les yeux et j’ai vu toute une section sans partisans et je me demandais pourquoi. Je me disais, pourquoi ils n’ont pas vendu ces billets, a poursuivi Nurse en riant. Ensuite, j’ai vu le pompier.»

Fred VanVleet, ennuyé par une blessure au genou, n’est pas revenu sur le terrain après le long délai causé par l’incendie.

L’ancien joueur des Raptors et natif de Toronto, Oshae Brissett, a été le meilleur en attaque pour les Pacers (25-50) avec 21 points alors que Justin Anderson en a amassé 18.

Avec seulement huit matchs à jouer en saison régulière, les Raptors sont dans une lutte à finir pour obtenir une place directe en séries éliminatoires. Il était donc crucial que le match puisse être terminé malgré le délai.

Les Raptors sont déjà assurés de participer aux éliminatoires, mais en terminant dans le top six, ils s’assureraient d’éviter les matchs de qualification et passeraient directement en séries.

Avec la défaite des Cavaliers, les Raptors occupent maintenant seuls le sixième rang dans l’Est, un match devant la formation de Cleveland.

Un haut-parleur en feu

Les premiers signes que quelque chose n’allait pas se sont manifestés vers la fin du premier quart quand les partisans dans les sièges les plus élevés ont commencé à apercevoir de la fumée. Par la suite, une section tout en bas, à l’extrémité est a été évacuée. Des pompiers sont arrivés dans la section vide en regardant vers le plafond. Quelques minutes plus tard, une autre section a été évacuée.

L’annonceur maison, Herbie Kuhn, a reçu la consigne de fermer son micro pour des raisons de sécurité. On a pu l’entendre effectuer des tests de son à plusieurs reprises au deuxième quart, mais les principaux haut-parleurs au-dessus des gradins ne semblaient pas fonctionner.

Tout ce temps-là, le match s’est poursuivi, mais dans les dernières minutes du deuxième quart, des pompiers ont discuté brièvement avec les arbitres et les joueurs ont quitté le terrain vers leur vestiaire respectif.

À ce moment, Kuhn a donné la consigne à tous les partisans d’évacuer les lieux. Des hués se sont fait entendre, mais le public a coopéré.

L’organisation des Raptors a confirmé que les détenteurs de billets pourront réclamer un remboursement à l’endroit où ils ont procédé à leur achat. Les partisans ont 30 jours pour réclamer la somme.

Brooks à Toronto pour rester

Plus tôt samedi, les Raptors de Toronto ont annoncé avoir accordé un contrat de plusieurs saisons au garde Armoni Brooks.

L’entente est intervenue alors que le deuxième contrat d’essai de dix jours de Brooks arrivait à terme. L’équipe a donc convenu de conserver ses services à quelques heures du duel contre les Pacers d’Indiana au Scotiabank Arena.

En huit parties avec la formation torontoise, Brooks affiche des moyennes par partie de 2,9 points, 1,4 rebond recueilli et 11,1 minutes jouées.

Dans la victoire de 117-104 des Raptors contre les Cavaliers de Cleveland jeudi, Brooks a réussi un important panier de trois points pendant le quatrième quart.

Il a inscrit au moins six points lors de chacune des trois dernières rencontres et a récolté trois points, quatre rebonds et deux aides lors de son seul départ avec les Raptors, le 12 mars à Denver.

En 49 matchs, incluant neuf départs avec les Rockets de Houston et les Raptors, Brooks a marqué 5,7 points par partie. Il a joué en moyenne pendant 15,9 minutes, récupéré 1,9 rebond et récolté 1,1 aide.