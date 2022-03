Medvedev atteint les quarts de finale à Miami; se rapproche du 1er rang mondial

Tim Reynolds, The Associated Press

Tim Reynolds, The Associated Press

MIAMI — Daniil Medvedev n’est plus qu’à une victoire du premier rang mondial.

Surmontant un début de match difficile, le favori du Masters de Miami a atteint les quarts de finale de la compétition en défaisant Jenson Brooksby 7-5, 6-1.

Medvedev n’a toujours pas perdu un set en trois matchs à Miami. Il fera face soit au champion en titre et tête de série no 8, Hubert Hurkacz ou à Lloyd Harris en quarts, Si le Russe l’emporte pour passer dans le carré d’as, il sera assuré de devancer Novak Djokovic et retourner au premier rang mondial.

Brooksby a rapidement pris les devants dans le duel, se retrouvant même à servir pour la manche à 5-4 et 30-15 au premier set. Medvedev a toutefois renversé la vapeur.

Il a gagné 11 des 13 échanges suivants, brisant le service de l’Américain pour créer l’égalité avant de briser de nouveau pour faire 7-5.

Le deuxième set n’a jamais été contesté, Medvedev se créant une avance de 3-0, remportant 16 des 19 échanges au service.

L’Allemand Alexander Zverev, classé deuxième, le Norvégien Casper Ruud, tête de série no 6, disputeront un autre quart de finale. Zverev a eu raison de l’Australien Thanasi Kokkinakis 6-4, 6-4, tandis que Ruud a montré la sortie à la tête de série no 10 Cameron Norrie 6-3, 6-4.

L’Italien Jannik Sinner a aussi atteint le tour suivant en battant l’Australien Nick Kyrgios 7-6 (3), 6-3. Kyrgios a été pénalisé d’un point puis d’un jeu pour sa conduite antisportive.

Sinner affrontera le vainqueur du duel en l’Américain classé 28e Frances Tiafoe et l’Argentin Francisco Cerundolo.