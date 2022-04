McDavid marque son 42e but de la saison dans un gain des Oilers 3-2 contre les Kings

The Associated Press

LOS ANGELES — Connor McDavid a battu sa marque personnelle en inscrivant un 42e but dans une saison et est devenu le septième joueur de l’histoire à réussir deux séquences de 15 matchs avec un point dans une campagne pour permettre aux Oilers d’Edmonton de prendre la mesure des Kings de Los Angeles 3-2, jeudi.

McDavid, qui a également obtenu une aide, trône au sommet du classement des pointeurs de la LNH avec 109 points. Evan Bouchard a récolté un but et une mention d’assistance pour les Oilers, qui ont remporté leurs six dernières parties.

Warren Foegele a aussi marqué pour les Oilers et Mike Smith a stoppé 30 tirs.

Trevor Moore a marqué un but et a préparé celui de Viktor Arvidsson dans la défaite des Kings. Jonathan Quick a réalisé 27 arrêts.