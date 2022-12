McDavid et les Oilers mettent fin à une série de sept défaites contre le Wild

EDMONTON — Ryan Nugent-Hopkins a marqué un but et obtenu deux aides alors que les Oilers d’Edmonton ont mis fin à une série de sept défaites contre le Minnesota en battant le Wild 5-2, vendredi.

Connor McDavid et Leon Draisaitl ont chacun récolté un but et une aide. Derek Ryan et Kailer Yamamoto ont également touché la cible pour les Oilers (16-12-0), qui ont remporté six de leurs huit derniers matchs.

Stuart Skinner a été impérial et a réalisé 42 arrêts.

Joel Eriksson Ek et Mats Zuccarello ont répliqué pour le Wild (13-11-2), qui a perdu deux fois de suite. Marc-André Fleury a repoussé 33 des 37 tirs.

Les Oilers affronteront à nouveau le Wild au Minnesota lundi, au début d’un bref voyage de deux matchs.