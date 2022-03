Max Verstappen monte sur la plus haute marche du podium au GP d’Arabie saoudite

DJEDDAH, Arabie saoudite — Le champion du monde en titre, le pilote Red Bull Max Verstappen, a dépassé Charles Leclerc avec trois tours à faire pour remporter le Grand Prix de Formule 1 d’Arabie saoudite, sa première victoire de la saison et sa 21e en carrière, dimanche.

La course s’est déroulée sous les projecteurs et deux jours après l’attaque d’un dépôt de pétrole situé près de la piste par des rebelles Houthis du Yémen.

Leclerc tentait de remporter une deuxième course consécutive en début de saison, mais Verstappen l’a dépassé au 47e tour de 50 après une lutte endiablée entre les deux pilotes.

«Très content de finalement donner le ton à ma saison, a déclaré Verstappen. Ce fut une course très difficile, mais une bonne course. Nous avons travaillé fort en tête.»

Leclerc a même félicité son ancien rival de karting par l’entremise de la radio et l’a ensuite salué de la main.

«Nous poussons la note comme je l’ai rarement fait auparavant, nous prenons des risques. Évidemment il y a du respect, a affirmé Leclerc. J’ai vraiment apprécié la course, c’était dur, mais honnête. Toutes les courses devraient être comme celle-ci. J’ai eu du plaisir, mais je voulais vraiment gagner aujourd’hui.»

Leclerc a raté l’occasion de signer une quatrième victoire en carrière, alors que Verstappen l’a coiffé par une demi-seconde. Leclerc reste cependant du classement des pilotes avec 45 points en deux courses. Carlos Sainz fils en compte 33 et Verstappen 25.

Sainz a terminé troisième pour procurer à Ferrari un deuxième doublé sur le podium en autant de courses cette saison.

Sergio Perez, parti de la pole position sur sa Red Bull, a terminé au pied du podium, tandis que le septuple champion du monde Lewis Hamilton n’a pu engranger qu’un point pour Mercedes en terminant 10e après être parti de la 15e place sur la grille.

Son coéquipier, George Russell, a pris la cinquième place, mais Mercedes a de nouveau semblé dépassé par les événements tout le week-end.

Lance Stroll (Aston Martin) a été le dernier pilote à franchir le fil d’arrivée en 13e place, derrière son coéquipier, le pilote de remplacement Nico Hülkenberg.

«Nous avons fait de notre mieux pour tenir le coup et récolter des points après la période de voiture de sécurité virtuelle tardive, mais malheureusement, deux bolides derrière nous étaient équipés de pneus plus rapides et moins usés, et il n’y avait donc pas grand-chose que nous pouvions faire», a déclaré Stroll.

«Nous avons encore une longue saison devant nous et nous allons continuer de travailler avec ardeur pour trouver plus de performance à la voiture lors des prochaines courses.»

La course a été marquée par plusieurs abandons, dont celui du Canadien Nicholas Latifi (Williams). En tout, six pilotes n’ont pas terminé l’épreuve.

La F1 se dirigera pour l’Australie la course du 10 avril avant de décoller pour l’Europe.