Max Verstappen et les Red Bull dominent le Grand Prix de Formule 1 Émilie-Romagne

IMOLA, Italie — Le Néerlandais Max Verstappen a dirigé une domination des Red Bull sur les Ferrari lors du Grand Prix de Formule 1 Émilie-Romagne tenu dimanche à l’Autodrome Enzo et Dino Ferrari, à Imola, au grand désarroi de la mer de Tifosi dans les gradins.

Champion du monde en titre, Verstappen, a mené la course du début à la fin, a réalisé le tour le plus rapide et a signé sa deuxième victoire de la saison.

Il a aussi combiné ses efforts à ceux de son coéquipier d’écurie Sergio Perez pour compléter le premier doublé Red Bull depuis le Grand Prix de Malaisie, en 2016.

«Joli dimanche», a lancé Verstappen sur la radio d’équipe aux termes de ce qui a en fait été une journée maussade, nuageuse et bruineuse.

Verstappen avait aussi remporté le sprint de qualification, tenu samedi, et il a du coup amassé le maximum de points disponibles au cours du week-end.

«C’est toujours difficile de réaliser quelque chose comme ça», a déclaré Verstappen en faisant allusion à ce week-end parfait.

«Nous étions préparés. Vous ne savez jamais avec la météo à quel point vous allez être compétitif. Mais je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons fait tout bien et ce doublé est bien mérité.»

Lando Norris, sur McLaren, s’est classé troisième.

Le Québécois Lance Stroll, sur Aston Martin, a terminé en 10e place après avoir pris le départ de la 15e position, et il a mérité son premier point de la jeune saison. Son coéquipier Sebastian Vettel s’est classé huitième.

«Ç’a été un week-end positif pour l’équipe et c’est excellent de voir les deux voitures dans les points. Ç’a été un point bien mérité pour nous aujourd’hui parce que la pression a été intense tout au long de la course, sans oublier de parler des conditions météorologiques changeantes», a fait remarquer Stroll.

«Tout le monde se battait avec des pneus qui surchauffaient et une piste qui s’asséchait, mais nous avons pu garder (Lewis) Hamilton derrière et mettre de la pression sur (Yuki) Tsunoda devant. Une fois que nous sommes passés aux gommes intermédiaires, nous avons continué d’afficher une bonne cadence et nous avons pu nous détacher du groupe de voitures derrière nous», a ajouté Stroll.

Par ailleurs, le Torontois Nicholas Latifi, sur Williams, a complété la course au 16e rang.

Pour les pilotes Ferrari, qui évoluaient sur les terres de la célèbre écurie et qui espèrent faire un retour dans les hautes sphères du sport, ce fut une course désastreuse.

Charles Leclerc s’est présenté à la ligne de départ au sommet du classement du championnat des pilotes après avoir gagné deux des trois premières courses, tandis que Carlos Sainz fils a célébré, ce week-end en Italie, une prolongation de contrat de deux ans.

Toutefois, Leclerc n’a pas réussi à surprendre Verstappen au lancement de l’épreuve et n’a jamais été dans la lutte. Quant à Sainz, il est sorti de piste dès le tour initial, ce qui est venu gâcher sa course.

Enfin, la tentative de Leclerc de sauver les meubles pour Ferrari a pris fin lorsqu’il est, à son tour, sorti de piste au moment où il bataillait avec Perez pour la deuxième place. Il s’est finalement contenté de la sixième position au classement final.

Leclerc détenait une avance de 46 points sur Verstappen au championnat des pilotes avant l’épreuve de dimanche, mais elle n’est plus que de 27 points.

«J’ai été trop ambitieux. J’en ai payé le prix et j’ai perdu sept points potentiels», a admis Leclerc dans une entrevue accordée à Sky Sports.

«C’est malheureux, ce sont sept points qui seront certainement utiles à la fin du championnat, et c’est quelque chose qui ne doit pas se reproduire.»

Au départ du sprint de qualification de samedi, Leclerc avait réussi à doubler Verstappen, mais une fois le jour de la course arrivé, Verstappen a connu un bon départ. De son côté, Leclerc s’est fait doubler par Perez et Norris.

Leclerc a plus tard réussi à remonter jusqu’à la troisième position et il pourchassait les Red Bull lorsqu’il est sorti de piste.

Il avait plu avec abondance le matin mais les précipitations avaient pris fin au moment du lancement de la course, et bien que la piste fût toujours humide, elle s’est asséchée rapidement, ce qui a forcé les pilotes à changer de pneus à cause des nouvelles conditions de conduite.

La course a par ailleurs été marquée par une spectaculaire et tardive bataille entre George Russell, le nouveau venu chez Mercedes, et Valtteri Bottas, celui qu’il a remplacé. Les deux pilotes se sont battus pour le quatrième rang jusqu’au dernier tour, et c’est Russell qui en est sorti gagnant.

De son côté, Lewis Hamilton a connu une autre course laborieuse et il a dû se contenter de la 13e place.

Toto Wolff, le grand patron de Mercedes, a présenté ses excuses à Hamilton à la radio d’équipe pour lui avoir donné en Italie une voiture «inconduisible».

Septuple champion du monde, Hamilton a perdu le titre au profit de Verstappen, l’an dernier, lors de la toute dernière course de la saison, aux termes de l’un des duels les plus passionnants en plusieurs décennies en Formule 1.

Dimanche, Hamilton s’est retrouvé un tour derrière Verstappen lorsque le Néerlandais l’a dépassé au 39e tour.