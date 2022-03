Max Fried sera le partant des Braves lors de leur match d’ouverture

The Associated Press

ATLANTA — Max Fried, qui a couronné la saison 2021 en étant le partant lors de la victoire décisive des Braves d’Atlanta lors du sixième match de la Série mondiale contre les Astros de Houston, a été nommé lanceur partant pour le match d’ouverture de la saison 2022 de l’équipe.

Les Braves ont annoncé mercredi que Fried sera le partant face aux Reds de Cincinnati le 7 avril, à Atlanta. C’est la deuxième saison de suite lors de laquelle Fried est le partant lors du match d’ouverture des Braves.

Fried a blanchi les Astros pendant six manches et a accordé seulement quatre coups sûrs lors de la victoire de 7-0 des Braves face aux Astros qui permettait à l’équipe de remporter un premier titre de la Série mondiale depuis 1995. Fried, qui est âgé de 28 ans, a compilé un dossier de 14-7 avec une moyenne de 3,04 et deux blanchissages en 2021.

Fried, Charlie Morton et Ian Anderson seront les trois as des Braves cette saison. Le gérant Brian Snitker n’a pas encore annoncé qui complètera la rotation de partants des Braves. Kyle Wright, Huascar Ynoa, Kyle Muller, Tucker Davidson et la recrue Spencer Strider luttent pour les autres postes.

On s’attend à ce que les Braves utilisent une rotation de six partants en début de saison puisqu’ils commenceront leur campagne en jouant lors de 14 jours consécutifs. Ils devraient ensuite retourner à une rotation traditionnelle de cinq lanceurs.