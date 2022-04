Matthews marque son 51e but et les Maple Leafs battent les Flyers 6-3

Aaron Bracy, The Associated Press

PHILADELPHIE — Auston Matthews a marqué son 51e filet de la saison, un sommet dans la Ligue nationale de hockey cette saison, Morgan Rielly a obtenu un but et deux aides, et les Maple Leafs de Toronto ont récolté une quatrième victoire d’affilée, 6-3 face aux Flyers de Philadelphie, samedi soir.

Le but de Matthews a donné aux Maple Leafs une avance de 3-2 avec 12:19 à jouer au match. Il ne lui manque que trois buts pour égaler le record d’équipe de 54, établi par Rick Vaive lors de la saison 1981-1982.

John Tavares, Wayne Simmonds, Timothy Liljegren et Pierre Engvall ont également touché la cible pour les Maple Leafs, qui ont amassé 24 buts depuis le début de leur séquence victorieuse.

Le défenseur Ivan Provorov a mené l’attaque des Flyers avec un doublé et une aide. Kevin Hayes a réussi l’autre filet des Flyers, qui ont perdu cinq de leurs six dernières sorties.

Les Flyers ont entamé la soirée à égalité avec les Devils du New Jersey au dernier rang de la section Métropolitaine.

Par ailleurs, les Flyers ont laissé de côté le vétéran défenseur Keith Yandle, mettant ainsi fin à sa séquence record de 989 parties d’affilée.

Âgé de 35 ans, Yandle a amorcé sa séquence le 26 mars 2009, avec Phoenix. Le 25 janvier, contre les Islanders de New York, il a effacé le record de 965 parties d’affilée, qui appartenait à Doug Jarvis, un ancien centre du Canadien de Montréal et des Capitals de Washington.

«Nous sommes au stade de la saison où, comme organisation, il est important de faire jouer quelques jeunes joueurs», a expliqué l’entraîneur-chef par intérim Mike Yeo avant la rencontre.

«Nous nous devons de garder un oeil sur le futur. Nous devons donner des opportunités à de nouveaux joueurs.»

Le défenseur recrue Ronnie Attard a effectué ses débuts dans la LNJH avec les Flyers.

Yandle ne compte qu’un but et 15 aides en 67 parties.

«Quand vous faites signer de jeunes joueurs et que vous embaucher des joueurs issus des rangs universitaires, on va leur donner une chance de jouer», a fait remarquer Yandle avant la rencontre.

«C’est difficile d’avoir une mauvaise journée dans la LNH. Mais d’apprendre que vous ne jouerez pas n’est pas le genre de nouvelle que vous voulez entendre.»

L’attaquant Phil Kessel, des Coyotes de l’Arizona, détient maintenant la plus longue séquence active de matchs consécutifs, à 968.