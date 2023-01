Matthew Tkachuk réussit un tour du chapeau dans une victoire des Panthers

George Richards, The Associated Press

George Richards, The Associated Press

SUNRISE, Fla. — Matthew Tkachuk a enregistré un premier tour du chapeau en tant que membre des Panthers de la Floride, qui ont défait les Coyotes de l’Arizona 5-3, mardi soir.

Tkachuk a été acquis cet été des Flames de Calgary en retour de l’attaquant Jonathan Huberdeau et du défenseur MacKenzie Weegar. Son troisième but lui a permis d’atteindre le plateau des 20 buts cette saison.

Eric Staal a également fait mouche à deux occasions pour les Panthers. Spencer Knight a mis fin à sa séquence de deux revers en réalisant 33 arrêts.

Jakob Chychrun, Clayton Keller et Nick Bjugstad ont répliqué pour les Coyotes, qui ont perdu un deuxième match de suite. Karel Vejmelka a bloqué 32 tirs.

Staal a brisé l’égalité au deuxième engagement et Tkachuk a complété son tour du chapeau un peu plus de trois minutes plus tard pour donner les devants 5-3 aux Panthers.