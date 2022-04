Matthew Tkachuk réalise un tour du chapeau dans une victoire face au Kraken

CALGARY — Matthew Tkachuk a inscrit un tour du chapeau et a établi une nouvelle marque personnelle avec 37 buts en une saison et les Flames de Calgary sont venus de l’arrière pour vaincre le Kraken de Seattle 5-3, mardi.

Noah Hanifin, avec un but et une aide, et Andrew Mangiapane ont aussi fait mouche pour les Flames (45-19-9), qui ont marqué quatre buts consécutifs en troisième période pour réaliser la remontée.

La première des deux mentions d’assistance de Johnny Gaudreau lui a permis d’atteindre le plateau des 100 points en une saison pour la première fois en carrière.

Ryan Donato, Victor Rask et Adam Larsson ont touché la cible pour le Kraken (23-44-6).

Dan Vladar (11-5-1) a entamé la troisième période en relève de Jacob Markstrom pour obtenir la victoire. Il a stoppé les sept tirs en sa direction.

Markstrom a alloué trois buts sur 15 tirs.

Chris Driedger (7-12-1) a réalisé 26 arrêts pour le Kraken.