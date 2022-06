Matteo Berrettini doit renoncer à Wimbledon en raison de la COVID-19

Howard Fendrich, The Associated Press

LONDRES — Matteo Berrettini, finaliste l’an dernier à Wimbledon, a été contraint de se retirer du tournoi du Grand Chelem sur gazon quelques heures avant son match de premier tour, mardi, affirmant qu’il avait reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Le All England Club a annoncé le forfait de Berrettini, et il en a parlé sur Instagram, disant qu’il avait «le cœur brisé» et qu’il s’était isolé «ces derniers jours» après avoir éprouvé des symptômes pseudogrippaux.

Il est le deuxième joueur de haut niveau à se retirer du tournoi au cours des deux premiers jours en raison de la maladie causée par le coronavirus, rejoignant Marin Cilic, le champion des Internationaux des États-Unis de 2014 et finaliste à Wimbledon en 2017.

Le tableau est déjà privé de cinq des 11 premiers joueurs au classement ATP: Daniil Medvedev (no 1, interdiction des Russes), Alexander Zverev (no 2, opéré à la cheville), Andrey Rublev (no 8, interdiction des Russes), Hubert Hurkacz (éliminé lundi) et Berrettini.

Un porte-parole du All England Club n’a pas répondu à une question sur le niveau de préoccupation au sujet de la COVID-19, mais a expliqué dans un courriel que les organisateurs travaillaient avec l’agence de santé publique britannique et les autorités locales.

«Nous avons maintenu des opérations de nettoyage et de désinfection des mains améliorées et offrons un soutien médical complet à toute personne qui ne se sent pas bien. Nous suivons les directives du Royaume-Uni concernant l’évaluation et l’isolement de toute maladie infectieuse potentielle, indique le communiqué. Notre équipe médicale dédiée aux joueurs continue également de porter des masques faciaux pour toute consultation.»

Après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie, puis avoir mis en place un environnement de type bulle et restreint la présence des spectateurs en 2021 pour tenter de limiter la propagation de la COVID-19, Wimbledon est revenu à la normale cette année, sans obligation de port du masque, des foules nombreuses et le retour de la fameuse file d’attente.

«Bien que les symptômes ne soient pas graves, j’ai décidé qu’il était important de passer un autre test ce matin pour protéger la santé et la sécurité de mes collègues et de toutes les autres personnes impliquées dans le tournoi», a écrit Berrettini dans son message, qui comprenait une photo noir et blanc de lui frappant un service à Wimbledon.

«Je n’ai pas de mots pour décrire l’extrême déception que je ressens, a-t-il ajouté. Le rêve est terminé pour cette année, mais je reviendrai plus fort.»

L’Italien, huitième tête de série, a passé du temps à s’entraîner avec Rafael Nadal sur le court central la semaine dernière et y a également croisé Novak Djokovic.

Berrettini devait affronter Cristian Garín, 44e joueur mondial, au premier tour, mardi. Berrettini a été remplacé par Elias Ymer, qui a perdu lors des qualifications, mais qui affrontera désormais Garín.

Berrettini était considéré comme un prétendant au titre à Wimbledon, à la fois en raison de son parcours de l’année dernière qui lui a permis d’atteindre sa première finale du Grand Chelem au All England Club avant de perdre contre Djokovic et en raison de sa forme récente sur gazon.

«Il est définitivement (l’un des) deux, trois meilleurs joueurs au monde sur gazon ces trois dernières années. Ses résultats en témoignent, a affirmé Djokovic, lundi, à propos de Berrettini. C’est probablement sa surface préférée. Pour son jeu, c’est la surface la mieux adaptée. Il y a donc beaucoup d’attentes de sa part pour qu’il aille loin dans ce tournoi.»

Berrettini, âgé de 26 ans, qui s’appuie sur de gros services et de puissants coups droits, a remporté deux tournois préparatoires ce mois-ci, compilant une fiche de 9-0 à Stuttgart, en Allemagne, et au Queen’s Club de Londres.

Deux autres joueuses du tableau féminin en simple se sont retirées en raison des blessures: Danka Kovinic (bas du dos) et Wang Xiyu (cuisse gauche).