Marte et Nimmo offrent la victoire aux Mets aux dépens des Marlins

The Associated Press

The Associated Press

MIAMI — Starling Marte a frappé un circuit, un triple et a produit trois points, Brandon Nimmo a rompu l’égalité en huitième manche avec une claque de deux points et les Mets de New York sont venus de l’arrière deux fois pour prendre la mesure des Marlins de Miami 6-4, vendredi soir.

Rappelé avant la partie, le Lavallois Charles Leblanc a été en uniforme pour les Marlins, mais il n’a toutefois pas pris part à la rencontre.

Nimmo a conclu la rencontre avec trois points produits tandis que Marte était à un double de réaliser un carrousel pour les meneurs de la section Est de la Nationale. Les Mets ont remporté leurs quatre dernières rencontres et ont maintenu leur avance de trois matchs sur les Braves d’Atlanta.

Le frappeur d’urgence Eduardo Escobar a croisé le marbre sur le circuit de Nimmo. Le releveur Steven Okert (5-1) a subi le revers.

Daniel Vogelbach a frappé deux doubles pour les Mets.

Sandy Alcantara a complété cinq manches pour les Marlins, ce qui a été plus courte soirée de travail depuis le 6 mai. Il a accordé quatre points et huit coups sûrs — un sommet personnel cette saison. Il a accordé trois buts sur balles et a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Après 13 sorties consécutives où le droitier est resté au monticule jusqu’en septième manche au minimum, il a totalisé 11 manches en deux départs depuis la pause du match des étoiles.

Adam Ottavino (5-2) a été impeccable en septième manche et Trevor Williams a suivi avec une huitième manche sans faute. Edwin Díaz, qui a obtenu son 23e sauvetage de la saison, a ensuite retiré les trois derniers frappeurs sur des prises en neuvième manche.