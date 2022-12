Marner amasse un point dans un 19e match de suite, mais les Maple Leafs s’inclinent

The Associated Press

TAMPA, Fla. — Mitch Marner a battu le record de la plus longue séquence de matchs avec au moins un point dans l’histoire des Maple Leafs grâce à deux buts, mais la formation torontoise a baissé pavillon 4-3 en prolongation contre le Lightning de Tampa Bay, samedi.

Marner a touché la cible en avantage et en désavantage numérique.

Marner a ouvert le pointage après avoir accepté une passe de derrière le filet de David Kampf à 5:18 de la deuxième période. L’ailier droit a battu la marque des Maple Leafs établie par Darryl Sittler en 1977-78 et égalée par Eddie Olczyk en 1989-90. Le record de la LNH est de 51 matchs et a été établi par Wayne Gretzky (1983-84).

Alex Killorn a joué aux héros en prolongation. Il a marqué depuis le cercle droit, 33 secondes après la mise au jeu.

Vladislav Namestnikov, Nikita Kucherov et Ross Colton ont touché la cible pour le Lightning alors qu’Andrei Vasilevskiy a réalisé 36 arrêts.

Steven Stamkos a prolongé sa séquence de match avec au moins un point à 10, grâce à une aide sur le but de Kucherov. Stamkos compte cinq séries de 10 points en carrière. Seuls Martin St. Louis (sept) et Kucherov (six) en ont plus dans l’histoire du club.

Matt Murray a arrêté 29 tirs dans la défaite alors que William Nylander a aussi marqué un but.