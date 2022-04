Maple Leafs: de hauts espoirs avec un atout comme Auston Matthews

Larry Lage, The Associated Press

Auston Matthews vient de réussir la meilleure saison de sa carrière, et ce n’est pas peu dire.

Le premier choix en 2016 a été à la hauteur du battage médiatique avec 1,1 point par match en carrière, à ce point-ci.

En filigrane, les Leafs n’ont pas remporté de série éliminatoire depuis 2004, alors que Matthews avait 6 ans.

«Tous les membres de l’équipe, tout le monde dans l’organisation, nous avons confiance les uns envers les autres. Nous sommes extrêmement motivés, a déclaré Matthews.

«Nous voulons changer la tendance et avoir du succès en séries. Je sais que notre groupe se sent prêt.»

Matthews a battu son record personnel avec 60 buts, éclipsant la marque du club qui appartenait à Rick Vaive. Il a récolté 106 points en 73 matchs et s’est amélioré sur le plan défensif, faisant de lui un favori pour mériter un premier trophée Hart, comme joueur le plus utile de la LNH.

Les Maple Leafs ont établi des records d’équipe pour les victoires et les points.

Ils vont entamer les séries lundi à Toronto face au Lightning, vainqueurs de la Coupe Stanley ces deux dernières années.

«Nous étions une bonne équipe la saison dernière. Nous avons ensuite posé de bons gestes pour ajouter à notre profondeur, a dit l’entraîneur Sheldon Keefe.

«Nos joueurs ont un an de plus. Ils ont continué à développer leur jeu pour devenir plus cohérents dans leur habitudes et dans l’exécution.

«Nous avons aussi fait de grands progrès en avantage numérique et en infériorité.»

Les Maple Leafs ont converti 30 % de leurs supériorités, un sommet dans le circuit, après s’être classés au 16e rang de la ligue l’an dernier.

Ils ont de plus été parmi les meilleurs de la LNH en infériorité numérique, après avoir été parmi les pires en 2020-21.

Matthews a rejoint Steve Stamkos (2012) et Alexander Ovechkin (2008) comme seuls marqueurs de 60 buts et plus du millénaire.

«L’opération qu’il a subie (en août) a résolu l’inconfort qu’il avait durant la majeure partie de la saison dernière à son poignet, a déclaré Keefe. Ç’a l’a aidé à se sentir mieux et à tirer avec plus de confiance et de force.»

L’ailier droit Mitch Marner, repêché quatrième en 2015, a connu la meilleure saison de sa carrière, avec 35 buts et 97 points.

Le gardien Jack Campbell, acquis à la date limite des transactions en 2020, a terminé neuvième de la ligue avec 31 victoires.

«J’ai la chance de jouer avec des joueurs exceptionnels, a dit Matthews. Notre chimie s’est vraiment développée – les uns et les autres, on se pousse à s’améliorer. On y trouve beaucoup de plaisir aussi.»