Mangiapane et Ruzicka brillent pour les Flames contre les Capitals

CALGARY — Andrew Mangiapane a marqué deux fois, Adam Ruzicka a récolté un but et deux aides et les Flames de Calgary ont défait les Capitals de Washington 5-2, samedi.

Blake Coleman et Elias Lindholm, dans un filet désert, ont également marqué pour les Flames (11-10-3), tandis que Mikael Backlund a récolté trois mentions d’assistance.

Conor Sheary et John Carlson ont assuré la réplique pour les Capitals (10-12-4), qui n’ont remporté qu’un seul de leurs neuf derniers matchs sur la route (1-5-3).

En raison d’un passage à vide de Jacob Markstrom, Dan Vladar a été le partant pour la quatrième fois au cours des six derniers duels et a été solide en effectuant 27 arrêts. Il a porté sa fiche à 3-4-1.

Charlie Lindgren, qui a remplacé Darcy Kuemper, blessé, à 3:51 de la période médiane, a vu son dossier tomber à 2-3-2. Il a accordé deux buts sur neuf tirs après que Kuemper eut arrêté 24 des 26 tirs dirigés vers la cage des Capitals.