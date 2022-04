Malkin et Letang aident les Penguins à battre les Blue Jackets 5-3

Dan Scifo, The Associated Press

PITTSBURGH — Evgeni Malkin a réussi son 20e but de la saison et a ajouté une mention d’aide et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Blue Jackets de Columbus par la marque de 5-3.

Avec ce gain, les Penguins (46-25-11) se sont hissés au troisième rang de la section Métropolitaine, ce qui leur vaudra d’affronter les Rangers de New York au premier tour des séries éliminatoires.

Les Penguins ont amorcé la soirée avec une avance d’un point sur les Capitals de Washington, qui ont perdu contre les Rangers.

Kristopher Letang, Brian Boyle, Evan Rodrigues et Marcus Pettersson ont marqué les autres buts des Penguins.

Dans la défaite des Blue Jackets, Oliver Bjorkstrand a trouvé le fond du filet dans une quatrième partie de suite. Gustav Nyquist et Justin Danforth ont complété.

Les Blue Jackets ont complété la saison avec six défaites à leurs huit dernières rencontres.