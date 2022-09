Malgré un lent départ, Lucy Li demeure en tête de l’Omnium Dana

The Associated Press

SYLVANIA, Ohio — Lucy Li a entamé une ronde en tête pour la première fois de sa carrière sur le circuit de la LPGA et elle n’a pas failli à la tâche. L’Américaine de 19 ans a rebondi après un lent départ et a remis une carte de 67 (moins-4) pour se donner une priorité d’un coup à l’Omnium Dana, samedi.

Après sept fanions, Li était deux coups au-dessus de la normale et glissait lentement hors de la course au titre sur le parcours du Highland Meadows. Elle a cependant répondu avec six oiselets sur les 10 trous suivants pour reprendre les devants et se donner de meilleures chances pour la ronde ultime.

L’Américaine Lexi Thompson (65) a réussi trois oiselets successifs en fin de ronde alors que l’Allemande Caroline Masson (65) a terminé sa ronde avec trois oiselets consécutifs. Elles accusent un retard d’un coup sur Li.

Six golfeuses se partagent le quatrième échelon à trois coups de la tête. La double championne du tournoi, Lydia Ko, a connu la meilleure ronde de la journée en jouant 64.

«J’étais probablement un peu nerveuse. Ce n’était rien de majeur, mais je n’avais pas été nerveuse depuis un long moment, a avoué Li. Faire ces bogueys m’ont peut-être aidé un peu. Je me suis débarrassée (de la pression) et je savais que je pouvais un peu jouer en toute quiétude.»

Li a complété les trois premières rondes en 199 coups, soit 14 de moins que la normale.

Le plus grand fait d’armes de Li est qu’elle est devenue la plus jeune joueuse de l’histoire des Internationaux des États-Unis. Elle a réussi le tour de force âgée de 11 ans en 2014.

Elle a gagné deux fois cette année sur le circuit Epson ce qui lui a permis d’obtenir l’une des 10 cartes pour le circuit de la LPGA en 2023.

L’Ontarienne Brooke Henderson (65) a poursuivi son ascension au classement et fait partie d’un groupe de cinq golfeuses qui se partagent le 11e échelon. Elles ont quatre coups de retard sur la meneuse.

Les autres Canadiennes en lice ont toutefois connu des difficultés. Maude-Aimée Leblanc (72) et Maddie Szeryk (74) ont chuté au classement.