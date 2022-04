Malgré les éloges, Djordje Mihailovic garde les deux pieds bien ancrés sur terre

MONTRÉAL — Bien évidemment flatté par les commentaires élogieux d’Alistair Johnston à son endroit le week-end dernier, Djordje Mihailovic essaie de garder les deux pieds sur terre et la tête froide, sachant pertinemment que la saison de la MLS est encore bien jeune.

Face aux Whitecaps de Vancouver samedi dernier au stade Saputo, Mihailovic a inscrit un but et ajouté une aide sur le filet décisif de Romell Quioto dans une victoire de 2-1 du CF Montréal.

Après le match, Johnston a avancé qu’il fallait peut-être commencer à véhiculer le message selon lequel Mihailovic, s’il continue de jouer au niveau affiché jusqu’à maintenant cette saison, pourrait être un candidat à considérer au titre de joueur le plus utile à son équipe.

Mihailovic n’a pas pu éviter le sujet jeudi, lorsqu’il a rencontré les médias en bordure de l’un des terrains d’entraînement du Centre Nutrilait, où l’équipe allait poursuivre sa préparation, un peu plus tard, pour son match de samedi à Philadelphie.

«Je pense que c’est un petit peu trop tôt», a déclaré Mihailovic.

«Nous n’avons complété que 20 pour cent de la saison. Je dois faire ça pendant 34 matchs, pas sept matchs. Du moment que j’aide l’équipe à gagner, c’est la chose la plus importante.»

Les journalistes ont insisté un peu et Mihailovic a éventuellement reconnu que de tels propos étaient agréables à entendre, avant de ramener la question vers une perspective plus globale.

«Dans cette carrière, vous savez, c’est un processus qui change aux trois jours. La trame de chaque match va être différente. Lors d’un match, je peux être un héros et lors d’un autre, le vilain. Il faut prendre les choses comme elles viennent.»

Expérience

Depuis le début de 2022, Mihailovic a davantage porté la cape du héros que celle du vilain.

Au fil des sept premières sorties du CF Montréal, il a déjà inscrit quatre buts, soit autant que lors de la totalité de la saison 2021. Il joue avec intensité et il est au coeur de toutes les actions offensives de la formation montréalaise.

Dans son esprit, toute l’expérience acquise depuis son entrée en MLS permet d’expliquer ses succès.

«J’ai 23 ans, mais c’est ma sixième année dans la ligue. J’ai joué beaucoup de minutes, j’ai été dans de nombreuses situations différentes lors de matchs. Autour du filet, l’an dernier, peut-être que je précipitais mes gestes. Maintenant, avec l’expérience de l’an dernier et avec l’objectif de vouloir marquer, c’est cette expérience qui rend les choses bien meilleures pour moi.»

Mihailovic ne pense pas que ses succès offensifs jusqu’à maintenant proviennent d’une confiance accrue en ses propres moyens.

«J’ai toujours été confiant. Je sais que l’an dernier, je n’ai pas marqué tant de buts, mais je tentais beaucoup de tirs. Il fallait que j’améliore ma précision. Peut-être que la qualité de mes tirs et les choix que je fais sont meilleurs.»

Changement

Toute cette attention portée vers Mihailovic — ou vers tout joueur en particulier — pourrait avoir des effets négatifs sur l’individu en question et sur l’équipe si elle devait être mal gérée.

Or, l’entraîneur-chef Wilfried Nancy a confiance que son milieu de terrain sache afficher l’attitude nécessaire pour le bien du groupe, après avoir côtoyé son jeune joueur depuis maintenant un peu plus d’un an.

«J’ai des valeurs qu’on a mis en place avec le ‘staff’ et il y a une valeur qui est super importante — c’est en anglais, je suis désolé — qui dit ‘We, not me’ (Nous, pas moi). Il a énormément progressé dans ça», a répondu Nancy lorsqu’il s’est fait demander à quel point Mihailovic avait changé depuis un an.

«Il ne pense pas qu’à lui, il pense à l’équipe. Oui, bien sûr, il y a des attitudes individuelles. Individuellement, il veut atteindre des choses. Mais la réalité, c’est que l’environnement que l’on créé, et que l’on a créé l’année dernière, les joueurs savent que je ne bafoue pas ces valeurs-là. C’est l’équipe avant, et après, les individualités doivent être bonnes pour aider l’équipe à gagner. Il le fait très bien pour l’instant et tant mieux pour lui et tant mieux pour nous.»