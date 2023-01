Malgré le retour de MacKinnon, l’Avalanche s’incline 6-2 devant les Maple Leafs

Michael Kelly, The Associated Press

DENVER — Michael Bunting a inscrit deux buts, Auston Matthews et T.J. Brodie ont touché la cible dans un intervalle de 24 secondes en deuxième période et les Maple Leafs de Toronto ont gâché le retour au jeu de Nathan MacKinnon en écrasant l’Avalanche du Colorado 6-2, samedi.

En plus d’avoir marqué son 18e but de la saison, Matthews a également amassé une aide. Mitch Marner et Pierre Engvall ont aussi fait bouger les cordages pour les Maple Leafs, tandis que Matt Murray a stoppé 26 tirs.

MacKinnon avait raté 10 parties en raison d’une blessure au haut du corps subie le 5 décembre face aux Flyers de Philadelphie. Il a terminé la soirée avec un rendement de moins-3 en 22:19 de jeu.

J.T. Compher a récolté un but et une aide, tandis que Devon Toews a aussi inscrit un but pour l’Avalanche, qui a subi un deuxième revers de suite.

Alexandar Georgiev a accordé cinq buts sur 24 tirs avant de céder sa place devant le filet de l’Avalanche à Jonas Johansson. Ce dernier a réalisé six arrêts en relève.