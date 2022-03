Makar établit un nouveau record d’équipe dans une victoire de l’Avalanche 6-3

Pat Graham, The Associated Press

DENVER — Cale Makar a marqué deux buts pour établir un nouveau record d’équipe pour les buts marqués par un défenseur en une saison dans une victoire de 6-3 de l’Avalanche du Colorado sur les Flyers de Philadelphie, vendredi soir.

Le deuxième but de Makar sur un tir des poignets en troisième période était son 24e de la saison, lui permettant de dépasser le record de Sandis Ozolinsh, établi lors de la saison 1996-1997.

Nazem Kadri a récolté un but et deux aides lors d’une première période de quatre buts qui a donné le ton pour l’Avalanche. J.T. Compher, Mikko Rantanen et Kurtis MacDermid — qui célébrait son 28e anniversaire — ont aussi touché la cible.

Pavel Francouz a stoppé 29 lancers pour l’Avalanche qui trône au sommet de la LNH. La formation de Denver cherche à mettre la main sur un deuxième trophée du Président de suite.

James van Riemsdyk, Zack MacEwen et Max Willman ont répliqué pour les Flyers qui jouaient un deuxième match en autant de soirs après avoir défait les Blues à Saint-Louis.

En retard 5-1 en deuxième période, les Flyers ont marqué deux fois pour créer un peu de suspense, mais Makar a mis fin à leurs espoirs avec son deuxième du match.

Les défenseurs de l’Avalanche ont aussi établi une nouvelle marque d’équipe pour le nombre de buts marqués par les membres de la brigade défensive. Le filet de MacDermid en deuxième période, un 54e par un défenseur, a permis de briser le record qui tenait depuis la saison 1992-1993, soit à l’époque des Nordiques de Québec.

Par ailleurs, l’attaquant acquis du Canadien de Montréal, Artturi Lehkonen, n’était pas en uniforme en raison de problèmes avec l’immigration américaine.