Mads Pedersen obtient finalement sa victoire d’étape au Tour d’Espagne

The Associated Press

The Associated Press

MONTILLA, Espagne — Cette fois, la déception n’était pas au rendez-vous à la ligne d’arrivée pour Mads Pedersen au Tour d’Espagne.

Le coureur danois a finalement triomphé à la Vuelta, vendredi, remportant la 13e étape après trois deuxièmes places consécutives plus tôt dans le Grand Tour.

Pedersen a été devancé à l’issue des deuxième, troisième et quatrième étapes, mais cette fois, le champion du monde 2019 en a gardé suffisamment pour la fin pour s’assurer sa première victoire à la Vuelta. Il a lancé une attaque tardive pour devancer Bryan Coquard et Pascal Ackermann sur la ligne à Montilla.

«C’était définitivement le scénario de rêve, a confié Pedersen, de l’équipe Trek-Segafredo. Nous savions que cette finale était plutôt bonne.

«Les gars ont vraiment bien fait aujourd’hui et tout le monde était concentré toute la journée. Je suis juste heureux de pouvoir enfin remporter la victoire et de récompenser mes coéquipiers pour tout le travail qu’ils ont fait jusqu’à présent.»

Il n’y a pas eu de changement au sommet du classement général puisque Remco Evenepoel et ses aspirants sont restés bien sagement dans le peloton. Le Belge de Quick-Step Alpha Vinyl bénéficie d’une avance de deux minutes et 41 secondes sur le triple champion en titre Primoz Roglic de Jumbo-Visma.

L’Espagnol Juan Ayuso, de l’équipe UAE Team Emirates qui était cinquième au classement général, a passé un test positif au coronavirus avant l’étape, mais il a été autorisé à continuer la course, car il n’avait aucun symptôme et sa charge virale était faible.

«J’ai été surpris, a expliqué Ayuso, 19 ans, en portant un masque après la course. Il a été déterminé que la charge virale était faible et que ce n’était pas un danger pour le reste des coureurs, donc je pouvais continuer sans aucun problème.»

Plusieurs coureurs ont dû abandonner la course en raison de tests positifs au virus, dont le vainqueur de 2018 Simon Yates et Sam Bennett, qui ont battu Pedersen lors des deuxième et troisième étapes.

Lors de la 14e étape, samedi, les coureurs graviront des ascensions dans la Sierra de la Pandera, dans le sud de l’Espagne.