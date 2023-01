L’Université TCU résiste à l’Université Michigan et passe en finale de la NCAA

Ralph D. Russo, The Associated Press

Ralph D. Russo, The Associated Press

GLENDALE, Ariz. — Max Duggan a participé à quatre touchés et les Horned Frogs de l’Université TCU ont résisté à une tentative de remontée des Wolverines de l’Université Michigan pour l’emporter 51-45, samedi soir, lors du Fiesta Bowl.

Troisièmes têtes de série de la NCAA, les Horned Frogs (13-1) ont ramené deux interceptions pour un majeur et ils ont obtenu leur laissez-passer pour le championnat national de football universitaire américain.

Les Horned Frogs, possiblement l’université la plus improbable à avoir accédé aux séries à quatre équipes de la NCAA en neuf ans d’histoire, affronteront maintenant le gagnant de l’autre demi-finale, qui mettra en vedette les Bulldogs de l’Université Georgia et les Buckeyes de l’Université Ohio State. La finale aura lieu le 9 janvier au Sofi Stadium.

Après avoir connu une saison perdante en 2021 et choisis pour terminer septièmes de l’Association Big 12 lors de la première année de l’entraîneur-chef Sonny Dykes, les Horned Frogs tenteront de gagner le premier titre national du programme depuis 1938.

Duggan et son équipe seront encore les négligés. Ça n’a toutefois rien changé contre les Wolverines (13-1), champions de l’Association Big Ten.

Il s’agissait du plus haut total de points de l’histoire du Fiesta Bowl et du deuxième plus haut total des séries de la NCAA, derrière la victoire de 54-48 des Bulldogs contre les Sooners de l’Université Oklahoma, le 1er janvier 2018, lors du Rose Bowl.

Les Horned Frogs menaient 34-16 avec 2:46 à écouler au troisième quart quand cinq séquences à l’attaque consécutives se sont terminées par un touché.

Un touché de 18 verges de Roman Wilson lors d’un jeu renversé et un converti de deux points réussi ont rapproché les Wolverines à 41-38 avec 14:13 à faire au quatrième quart.

Quentin Johnston a ensuite capté une courte passe de Duggan et il a réussi une spectaculaire course pour inscrire un majeur de 76 verges qui a donné une priorité de 10 points aux Horned Frogs.

Duggan a récolté 225 aériennes et 57 au sol, mais il a été victime de deux interceptions. Johnston a capté six ballons pour des gains de 163 verges et Emari Demercado a ajouté 150 verges par la course. Tout ça contre la troisième meilleure défensive du pays avant la partie.

Griffin Kell a réalisé un placement de 33 verges pour accentuer l’avance des Horned Frogs à 51-38, mais les Wolverines ont réduit l’écart à 51-45 quand le quart J.J. McCarthy a lancé une passe de touché de cinq verges à Wilson.

McCarthy a été spectaculaire par moments, obtenant 343 verges aériennes, 52 verges au sol et trois touchés. Il a également lancé deux interceptions coûteuses qui ont donné des points aux Horned Frogs.