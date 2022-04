Luke Richardson est optimiste pour l’avenir de la défensive du Canadien

BROSSARD, Qc — Le visage de la défensive du Canadien a grandement changé depuis l’an dernier, mais ça n’empêche pas l’instructeur des défenseurs Luke Richardson de croire que l’organisation montréalaise se dirige dans la bonne direction.

Le capitaine Shea Weber ne jouera vraisemblablement plus pour le Tricolore, et son coéquipier Ben Chiarot a été échangé à la date limite des transactions. L’avenir d’un autre pilier, Jeff Petry, semble plus qu’incertain avec l’équipe montréalaise.

Pour compenser, de jeunes espoirs tels que Corey Schueneman, Jordan Harris et Justin Barron se sont greffés au groupe. Richardson est bien conscient que leur arrivée comportera le lot de défis qui accompagne généralement de jeunes défenseurs inexpérimentés dans la LNH. Ça ne l’empêche toutefois pas d’être optimiste pour l’avenir.

«Nous avons perdu beaucoup d’expérience depuis l’an dernier, surtout à la date limite des transactions le mois dernier, a d’abord reconnu Richardson mercredi. Les choses changent rapidement dans cette ligue, donc tu dois d’adapter rapidement. Surtout avec la nouvelle philosophie de ‘Marty’ (St-Louis), axée sur la vitesse. Les deux jeunes (Barron et Harris) correspondent parfaitement à ses exigences, car ce sont de très bons patineurs.

«Mais ce n’est pas une ligue de développement. Tu veux offrir des opportunités aux jeunes, sans toutefois les brûler s’ils connaissent des difficultés. Heureusement pour nous, ils (Barron et Harris) jouent très bien depuis leur arrivée. Il faut donc équilibrer les choses. Des gars comme ‘Ed’ (Joel Edmundson) et ‘Savy’ (David Savard) aident beaucoup à calmer le jeu — non seulement sur la patinoire, mais sur le banc également. Ils peuvent aider ces jeunes joueurs encore davantage que les entraîneurs», a poursuivi Richardson.

Ce qu’a admis Barron, jumelé à Edmundson mardi soir dans la défaite de 6-3 face aux Sénateurs d’Ottawa.

«Ils sont très agréables à côtoyer. Ce sont deux gars (Edmundson et Savard) qui ont une tonne d’expérience dans la LNH. Ç’a été bien de jouer avec ‘Eddy’; il m’a vraiment aidé à me calmer lors de mes premiers matchs ici, surtout qu’on affrontait les Panthers de la Floride, les Hurricanes de la Caroline et le Lightning de Tampa Bay, trois clubs parmi l’élite de la ligue. C’était bien de pouvoir compter sur un gars plus expérimenté à mes côtés», a admis Barron.

L’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis a d’ailleurs dressé un bilan positif des récentes performances de son escouade défensive.

«Nous avons un bon mélange de jeunes joueurs et de vétérans, de joueurs imposants et de joueurs mobiles. De manière générale, j’ai l’impression qu’ils (les défenseurs) nous donnent des minutes de qualité sur la patinoire. Ils jouent tous un rôle différent, en fonction de leur style de jeu, mais collectivement ils font du bon boulot», a évoqué le Québécois.

Un groupe tissé serré

Même si Barron convient qu’il n’est pas encore très familier avec Richardson, le défenseur âgé de 20 ans a entendu de très bonnes choses à son sujet, semble-t-il.

«Je n’ai pu passer que quelques jours avec lui avant qu’il contracte la COVID-19 et que nous prenions la route, mais c’était bien de l’avoir derrière notre banc (hier). Il a l’air d’un bon gars; il a un bagage d’expérience incroyable après avoir disputé plus de 1000 matchs en carrière dans la LNH. Tout le monde a l’air de l’apprécier, donc oui j’ai hâte de développer ma relation avec lui», a évoqué Barron.

Les défenseurs du Canadien semblent néanmoins former un groupe tissé serré, malgré le fait qu’ils ne se connaissent pas énormément et que la chimie est encore à développer entre eux. Ce qui pourrait être un gage de réussite à long terme pour l’organisation, selon Richardson.

«C’est le signe d’une bonne équipe, a-t-il expliqué. C’était enraciné ici l’an dernier, et ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Nous avons notre culture, et nous ne sommes pas satisfaits des résultats cette saison, mais nous ferons tout pour revenir au sommet. Ça prendra peut-être un peu de temps, avec un groupe différent, mais nous y parviendrons. ‘Eddy’ (Edmundson) et ‘Savy’ (Savard) ont déjà gagné, et ils apportent beaucoup à notre équipe à ce niveau-là. Et ils s’amusent beaucoup avec les jeunes joueurs du groupe. Ils les considèrent comme leurs pairs, et non comme des recrues.

«Et ça, ça accélérera grandement le processus de relance de l’équipe», a-t-il assuré.