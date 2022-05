Louis Domingue procure la victoire aux Penguins en prolongation face aux Rangers

Vin A. Cherwoo, The Associated Press

NEW YORK — Les Penguins de Pittsburgh ont entamé les séries éliminatoires en sachant qu’ils seraient privés de leur gardien partant Tristan Jarry pour au moins quelques matchs. Vers la fin d’un match qui s’éternisait contre les Rangers de New York, ils ont perdu les services de leur gardien réserviste Casey DeSmith.

Leurs espoirs pourraient maintenant reposer sur les épaules de leur troisième gardien — le vétéran âgé de 30 ans Louis Domingue —, qui n’avait disputé qu’un seul match éliminatoire en carrière avant mardi soir et qui n’avait pris part qu’à trois matchs de la LNH au cours des deux dernières campagnes. Il a accepté l’offre des Penguins — sa sixième équipe en cinq ans — à titre de joueur autonome en septembre dernier et a passé la majeure partie de la dernière saison avec leur club-école de la Ligue américaine de hockey.

Domingue assistait à un duel extraordinaire entre DeSmith et le gardien partant des Rangers Igor Shesterkin lorsque DeSmith a subitement dû quitter la rencontre en fin de deuxième période de prolongation. Domingue, qui venait d’engloutir un repas de «porc épicé» entre les deux premières périodes de prolongation, a donc été appelé en renfort.

«Je l’ai vu se diriger vers le banc et je ne comprenais pas trop pourquoi ils avaient sifflé un arrêt de jeu, a expliqué Domingue. Je croyais qu’ils voulaient me faire une blague — ils me disaient que je devais enfiler mon équipement et sauter sur la patinoire. Après ça, je me suis retrouvé devant le filet. C’est fou, mais c’est ma vie. C’est ça, le hockey.»

Il a effectué 17 arrêts et provoqué la tenue d’une troisième période de prolongation, au cours de laquelle Evgeni Malkin a mis un terme aux hostilités en faisant dévier un tir derrière Shesterkin pour procurer une victoire de 4-3 aux Penguins.

«Tu ne sais jamais ce qui te pend au bout du nez, a raconté Domingue. Je voulais effectuer un retour dans la LNH cette saison. J’y ai mis tous les efforts nécessaires pour y parvenir. J’ai obtenu quelques opportunités en cours de route, sans plus. Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui. Je suis très chanceux de pouvoir jouer pour les Penguins de Pittsburgh. C’est toute une équipe.»

Domingue attendait aussi de connaître l’état de santé de DeSmith, qui venait d’effectuer un sommet personnel de 48 arrêts avant de devoir retourner au vestiaire, en évitant de mettre du poids sur l’une de ses jambes.

L’entraîneur-chef des Penguins Mike Sullivan a indiqué que l’état de santé de DeSmith sera réévalué au quotidien, et qu’il rencontrera les médecins mercredi. Il a salué le travail de Domingue, qui a effectué 126 départs et disputé 142 matchs en huit saisons en carrière dans la LNH, la plupart d’entre eux avec les Coyotes de l’Arizona et le Lightning de Tampa Bay il y a plus de quatre ans.

Les deux gardiens des Penguins ont été applaudis dans le vestiaire des Penguins après le match. Malkin, qui a aussi récolté une mention d’aide, a assuré qu’il avait confiance en Domingue lorsqu’il l’a vu s’amener dans la mêlée.

«Louis est incroyable, a dit Malkin. Il est imposant, et il est rapide. Je ne suis pas nerveux; c’est difficile de déjouer Louis à l’entraînement… Il a effectué quelques gros arrêts dès son entrée dans le match, et je savais que tout irait bien pour nous.»

Le match no 2 aura lieu jeudi soir à New York, avant que la série ne se transporte à Pittsburgh pour deux parties.