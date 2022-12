Longue piste: Gilmore Junio, Kaylin Irvine et Marsha Hudey confirment leur retraite

CALGARY — Les patineurs de vitesse longue piste et olympiens Gilmore Junio, Kaylin Irvine et Marsha Hudey ont chacun officialisé leur retraite de la compétition. Les trois anciens membres de l’équipe nationale ont été honorés durant la fin de semaine qui vient de se terminer à l’occasion de la Coupe du monde de patinage de vitesse de l’ISU tenue à Calgary.

Junio, Irvine et Hudey ont tous représenté le Canada à l’échelle internationale pendant près d’une décennie.

Membre de l’équipe nationale depuis 2010, Junio a porté les couleurs du Canada à trois reprises aux Jeux olympiques – Sotchi en 2014, Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022.

L’athlète de Calgary a remporté 12 médailles de la Coupe du monde au fil de sa carrière, soit sept au 500 mètres et cinq au sprint par équipes.

«Je suis vraiment reconnaissant à l’égard du patinage de vitesse pour tout ce que ce sport m’a donné», a déclaré Junio, dans un communiqué de presse de Patinage de vitesse Canada.

«J’ai beaucoup appris, en fait pratiquement tous les enseignements que j’ai tirés proviennent du patinage de vitesse, mais le plus important d’entre eux a été la persévérance. Pas tout s’est déroulé comme je l’aurais voulu au cours de ma carrière en patinage de vitesse, mais j’ai appris comment persévérer et continuer à pousser pour atteindre mes objectifs.»

De son côté, Irvine, une spécialiste des épreuves de sprint, a fait ses débuts sur le circuit de la Coupe du monde pendant la saison 2011-2012 et elle a été un pilier de l’équipe canadienne à l’échelle internationale pendant près d’une décennie.

L’athlète de Calgary a remporté deux médailles de bronze de la Coupe du monde au sprint par équipes et elle a aussi été médaillée d’argent aux Championnats du monde dans cette discipline.

Irvine a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Sotchi et de Pyeongchang.

«De bien des façons, le patinage de vitesse m’a enseigné qu’il n’y a pas de limite. Il y a eu tellement de fois où j’avais une idée du niveau dont je me croyais capable, puis j’ai été en mesure d’y arriver et même le dépasser. J’ai appris à ne pas mettre de limites à ce dont je me croyais capable, parce que si tu aimes quelque chose, si tu travailles dans le but de l’obtenir et si tu es entourée des bonnes personnes, tout devient possible.»

Quant à Hudey, une spécialiste du sprint originaire de la Saskatchewan, elle a décroché trois médailles de la Coupe du monde au fil de sa carrière, soit deux de bronze au sprint par équipes et une d’argent au 500 mètres. Hudey a représenté le Canada trois fois aux Jeux olympiques, en 2014, 2018 et 2022.

«Mon plus beau souvenir du patinage de vitesse, il faut que ce soit le fait d’avoir été choisie pour faire partie de l’équipe olympique de 2014. C’étaient mes premiers Jeux olympiques et mon père a été mon entraîneur lors de ces Jeux. Alors ça été très, très spécial pour moi.»