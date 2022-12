Longue piste: Antoine Gélinas-Beaulieu gagne l’or et réalise un record de piste

QUÉBEC — Le Sherbrookois Antoine Gélinas-Beaulieu a remporté la médaille d’or du 1500 mètres et édité un record de la piste du Centre de glaces de Québec, samedi aux Championnats des quatre continents de patinage de vitesse sur longue piste.

Gélinas-Beaulieu a réalisé un temps d’une minute 44,666 secondes, abaissant la meilleure performance sur la piste de Québec, qui appartenait depuis le 15 octobre dernier au Canadien Connor Howe (1:44,77).

La médaille de Gélinas-Beaulieu est l’une des quatre remportées par le Canada lors de la deuxième de trois journées de cette compétition. Dans la même épreuve, le Canadien Jake Weidemann s’est classé troisième en 1:47,405.

Le Kazakhe Dmitry Morozov s’est faufilé entre les deux, grâce à un temps de 1:46,305.

C’est la première fois que Gélinas-Beaulieu monte sur le podium sur cette distance lors d’une compétition internationale. Il avait jusqu’ici seulement gagné des médailles dans les épreuves du départ groupé et du sprint par équipes.

«Je n’avais pas d’attentes aujourd’hui en termes de médailles ou de records de piste, je voulais juste connaître un bon départ, a raconté Gélinas-Beaulieu. J’ai été conservateur dans la plupart de mes courses jusqu’ici cette saison, mais aujourd’hui je voulais tout donner à partir du début.

«Ça fait mal, ça fait très mal, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent potentiellement se passer quand tu abordes un 1500m de cette façon. Je sais que c’est comme ça que je dois aborder ma course dans cette distance et si je continue de faire ça comme ça, je sais que je peux être compétitif à l’échelle internationale. Et de voir que j’ai réalisé un record de piste, c’est un très bon signe pour ce qui s’en vient pour moi», a-t-il ajouté.

La délégation canadienne a obtenu une deuxième médaille d’or samedi, celle de Valérie Maltais à l’épreuve du départ groupé chez les femmes. Maltais a inscrit un chrono de 9:14,700 et elle a devancé la Chinoise Binyu Yang (9:15,300) et la Sud-Coréenne Ji-Woo Park (9:15,440).

Maltais, qui est âgée de 32 ans, avait fini en cinquième place, il y a quelques semaines, à la Coupe du monde de Heerenveen.

«Mon objectif, c’était d’être patiente et d’augmenter la vitesse à la fin de la course. C’est une chose sur laquelle j’ai besoin de travailler – essayer de bien choisir mon moment pour le sprint et aller chercher de la bonne vitesse – et aujourd’hui, j’ai réussi à bien faire ça», a souligné Maltais.

Au 1500 mètres chez les dames, la Canadienne Alison Desmarais a mérité la médaille de bronze grâce à un chrono de 1:58,260. Elle a terminé derrière deux Kazakhes, Nadezhda Morozova (1:56,378) et Yekaterina Aydova (1:57,528).

Dans la dernière épreuve au programme de la journée, Jordan Belchos (8:16,790) a été le meilleur Canadien avec une quatrième place au départ groupé chez les hommes.