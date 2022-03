LNH: Taylor Hall et Tanner Jeannot écopent des amendes

NEW YORK — Les attaquants Taylor Hall, des Bruins de Boston, et Tanner Jeannot, des Predators de Nashville, ont écopé des amendes respectivement de 5000 $ US et 2000 $ pour des gestes dangereux.

Hall a été puni pour rudesse, après avoir donné un coup de poing au défenseur Ilya Lyubushkin lors d’un revers de 6-4 des Bruins face aux Maple Leafs de Toronto, mardi.

L’incident est survenu avec un peu moins de cinq minutes à faire en deuxième période. Hall a surpris Lyubushkin par derrière et l’a atteint au côté du visage avec son gant, avant de pousser le défenseur et lui faire perdre l’équilibre. Hall venait tout juste d’encaisser une mise en échec du défenseur des Leafs.

Hall a écopé une punition mineure pour rudesse sur la séquence pour sa réplique.

Lyubushkin a pris la direction du vestiaire.

De son côté, Jeannot a été puni pour avoir donné un coup de genou à Brady Tkachuk lors de la victoire de 4-1 des Predators face aux Sénateurs d’Ottawa, mardi.

L’incident s’est produit tôt en troisième période. Jeannot a semblé se positionner afin d’atteindre le capitaine des Sénateurs au genou.

Jeannot a reçu une punition mineure pour avoir fait trébucher sur la séquence.

Les montants des amendes distribuées à Hall et Jeannot sont les maximums pour ces gestes selon la convention collective.