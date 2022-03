LNH: Marc-André Fleury passe des Blackhawks au Wild du Minnesota

Le gardien Marc-André Fleury change de nouveau d’adresse. Le détenteur du trophée Georges-Vézina a été échangé des Blackhawks de Chicago au Wild du Minnesota.

En retour du gardien de 37 ans, les Blackhawks obtiennent un choix de deuxième tour au prochain repêchage. Ce choix pourrait devenir un choix de premier tour si le Wild atteint la finale de l’Association Ouest et que Fleury signe quatre victoires ou plus lors des deux premiers tours éliminatoires.

Les Hawks avaient acquis Fleury, qui écoule la dernière année d’un contrat lui rapportant 7 millions $ US par saison, des Golden Knights de Vegas en juillet dernier.

«Ce n’était pas entièrement entre mes mains, a-t-il déclaré sur les ondes de RDS quelques heures après la transaction. Mais le Wild est une bonne équipe, (…) qui a une chance de faire un bon bout en séries. Ce n’est pas loin de Chicago non plus, où ma femme et mes enfants demeureront. C’est important pour moi.»

C’est d’ailleurs la proximité de sa famille qui a convaincu Fleury de renoncer à sa clause de non-échange.

«J’ai parlé avec (le directeur général du Wild) Bill Guerin après la transaction. Je le connais bien et c’est bon d’avoir quelqu’un dans ton coin et qui comprend les implications familiales dans un cas comme celui-là», a indiqué Fleury.

«Les enfants se sont levés en pleurant ce matin, car ils ne savaient pas ce qui allait m’arriver, ce qui allait leur arriver», a-t-il ajouté sur les ondes de TSN, pour expliquer sa décision.

Fleury passe ainsi à une formation qui est en pleine lutte pour une participation aux séries. Le Wild occupe actuellement le troisième rang dans la section Centrale à 76 points, à égalité avec les Predators de Nashville, qui ont toutefois joué deux matchs de plus.

Les Golden Knights occupent la dernière place donnant accès aux séries dans l’Ouest avant les rencontres de lundi, avec 72 points en 64 matchs. Le Wild a disputé 60 parties.

Fleury, qui a remporté pour la première fois les trophées Vézina et Jennings la saison dernière avec les Knights, a une fiche de 19-21-5 avec un taux d’efficacité de ,908 et une moyenne de buts alloués de 2,95 avec les Hawks, qui sont en reconstruction.

En 928 matchs dont 772 départs dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh, les Golden Knights et les Hawks, Fleury a compilé une fiche de 511-297-87 avec une moyenne de 2,57 et un taux d’efficacité de ,913.