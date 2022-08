LIV: Phil Mickelson et d’autres golfeurs suspendus poursuivent la PGA

Doug Ferguson, The Associated Press

Phil Mickelson, Bryson DeChambeau et un groupe de golfeurs ayant fait défection vers le nouveau circuit financé par des fonds saoudiens LIV ont intenté une poursuite anti-monopole contre la PGA, première étape d’une bataille judiciaire qui pourrait définir les règles sur la participation des golfeurs.

Le Wall Street Journal a été le premier à rapporter la poursuite déposée la Cour de district américaine de San Francisco. La plainte comprend également une demande d’injonction restrictive temporaire afin de permettre à Talor Gooch, Hudson Swafford et Matt Jones de participer aux éliminatoires de la Coupe FedEx.

Six golfeurs qui ont pris part aux tournois de la LIV font partie du top-125 du classement de la Coupe FedEx et serait admissible pour le début de ses tournois éliminatoires, qui s’amorceront la semaine prochaine.

La PGA a suspendu ses membres qui ont participé à des tournois de la LIV sans libération lorsqu’il y avait des tournois du circuit américain la même semaine. La PGA n’accorde par ailleurs pas de libération pour les tournois ayant lieu en Amérique du Nord. Les deux tournois LIV, qui octroient 25 millions $ US en bourses après 54 trous sans coupure, ont eu lieu en Oregon et au New Jersey.

Dans les détails de la plainte rapportés par le WSJ, on apprend que la PGA a suspendu Mickelson en mars pour avoir recruté des golfeurs pour le circuit saoudien. Quand il a demandé à être réadmis en juin, le circuit a refusé sa demande puisqu’il avait joué le premier tournoi LIV, en banlieue de Londres.