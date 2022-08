Lindor ajoute 3 points marqués dans un gain des Mets contre les Reds

Jerry Beach, The Associated Press

NEW YORK — Francisco Lindor a marqué trois points et les Mets de New York ont battu les Reds de Cincinnati 10-2, mercredi, récoltant ainsi une sixième victoire d’affilée.

Toutes ces victoires ont été acquises par au moins trois points.

Lindor a égalé un record des Mets en croisant la plaque dans un 13e match de suite.

Il s’agit de la plus longue séquence du genre dans les majeures en 2022.

David Wright des Mets a livré la même production en 2008.

Lindor a cogné deux simples dont un de deux points qui portait l’avance des siens à 4-0, en deuxième manche.

Daniel Vogelbach a fourni un double de deux points et un simple d’un point.

Tyler Naquin a claqué un circuit et Pete Alonso a frappé trois coups sûrs.

Vogelbach et Naquin ont été obtenus lors d’échanges à la fin juillet.

«La direction a vraiment fait du beau travail pour trouver des gars qui vont nous aider à gagner», a dit Lindor.

Les Mets ont la deuxième meilleure fiche du baseball majeur (73-39).

Ils vont affronter les Phillies de vendredi à dimanche, au Citi Field.

Les lanceurs partants vendredi seront Ranger Suarez et Max Scherzer.

Taijuan Walker (10-3) a alloué deux points et cinq coups sûrs en six manches, retirant cinq frappeurs au bâton.

T.J. Zeuch (0-1) a donné six points et six coups sûrs en quatre manches.

«Les Mets étaient déjà très solides, a dit le gérant des Reds, David Bell. Et ces temps-ci, tout fonctionne comme sur des roulettes pour eux.»