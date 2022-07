L’indiscipline coule de nouveau les Alouettes, qui perdent 32-31 face aux Elks

MONTRÉAL — Danny Maciocia a reproché le manque de discipline et d’opportunisme pour expliquer le congédiement de Khari Jones. Si les Alouettes de Montréal ont fait preuve de plus d’opportunisme, l’indiscipline et une autre avance perdue en deuxième moitié de match les ont coulées, jeudi, alors que les Elks d’Edmonton se sont sauvés avec un gain de 32-31.

Les Alouettes (1-4) menaient 24-12 à la pause et 31-12 grâce aux deux touchés de Dominique Davis et à ceux de Tyson Philpot et Eugene Lewis, ainsi qu’au placement de 17 verges de David Côté avant que les visiteurs ne marquent 20 points sans réplique.

«J’avais dit dans le vestiaire que nous allions stopper l’attaque des Elks au retour, que nous allions marquer un touché et jouer un botté court par la suite. C’est exactement ce que nous avons fait, a expliqué un Maciocia dépité après la rencontre. Mais on a donné le ballon à l’adversaire (sur l’échappé de Reggie White fils) sur la séquence suivante et nous n’avons plus été capables de trouver la zone des buts.

«Je ne pense pas que nous soyons meilleurs qu’une autre équipe de 20 points, mais je ne crois pas qu’une autre équipe soit meilleure que nous de 20 points, a ajouté le nouvel entraîneur-chef par intérim. On se doit de fermer les livres quand on mène par trois possessions.»

Les Alouettes ont également cédé 193 verges sur 13 pénalités aux Elks (2-4), qui n’en demandaient pas tant. Wesley Sutton a particulièrement fait mal aux siens, étant sanctionné trois fois pour obstruction sur la passe en quelques minutes d’intervalles, à compter de la fin du troisième quart. Ces trois pénalités ont entraîné des pertes de 108 verges sur le terrain. Ces pénalités de Sutton sont venues s’ajouter à trois blocs illégaux qui ont privé Chandler Worthy d’autant de retours de bottés intéressants.

«Des pénalités pour de l’obstruction contre la passe, ça arrive dans le feu de l’action, ce n’est pas comme des pénalités pour rudesse, a noté Maciocia. Mais c’est encore trop de verges données.»

Sutton a commis une obstruction offensive dans la zone des buts qui a mené au touché de Kai Locksley au troisième quart. Il en a commis une deuxième au début du quatrième quart qui a permis aux Elks de s’approcher à la ligne de 17 des Alouettes. Trois jeux plus tard, Locksley marquait son deuxième touché pour rapprocher les visiteurs à 31-25 seulement après la transformation.

Sur la séquence suivante, alors que les Alouettes menaçaient en zone adverse, une pénalité pour avoir retenu imposée à Landon Rice a fait reculer les locaux de 10 verges. Avec un deuxième essai et 16 verges à franchir, le quart Trevor Harris, qui a somme toute offert une bonne performance avec 19 passes complétées en 26 pour pour 241 verges et deux touchés, a été intercepté pour la deuxième fois de la rencontre, cette fois par Ed Gainey.

Les Alouettes semblaient avoir neutralisé l’attaque des Elks. Mais la magie de Taylor Cornelius et l’indiscipline de Sutton ont permis aux visiteurs de reprendre les devants avec un peu plus de quatre minutes à faire.

Cornelius — très solide dans ce match avec 19 passes complétées en 31 tentatives pour 230 verges et un touché — a d’abord évité trois plaqués derrière sa ligne de mêlée avant de réussir une passe de 17 verges à Locksley pour amener ses coéquipiers à sa ligne de 50. Sur le jeu suivant, Sutton a été puni une troisième fois pour obstruction contre la passe. Une pénalité de 45 verges qui a placé le ballon à la ligne de 10 des siens. Sur le jeu suivant, Kenny Lawler captait une passe dans la zone des buts.

«C’est le football. Je ne peux pas contrôler ce que les arbitres appellent, a indiqué Sutton après le match, sans vouloir se mouiller à savoir si ces pénalités étaient méritées. Je joue une position difficile, sous les projecteurs tout le temps. Quand vous faites un beau jeu, vous êtes le héros, mais quand vous commettez une faute, vous êtes rapidement le bouc-émissaire.»

Les Alouettes ont été incapables d’obtenir le premier jeu à leur séquence suivante, notamment en raison d’une pénalité pour bloc illégal sur une course, et les Elks ont écoulé le temps par la suite.

Dans la victoire Locksley a marqué deux touchés sur des faufilades alors qu’il était positionné derrière le centre pour de courts gains. Le porteur Sherman Badie a marqué l’autre, tandis que Sergio Castillo a réussi des placements de 22 et 46 verges, mais a raté sur 48.

Les Alouettes disputeront leurs deux prochains matchs à l’étranger: jeudi prochain à Ottawa et dans deux semaines à Hamilton.