Lindholm mène les Flames avec deux buts contre les Sharks

SAN JOSÉ, Calif. — Elias Lindholm a touché la cible à deux reprises, Matthew Tkachuk a obtenu un but et deux aides et les Flames de Calgary ont battu les Sharks de San Jose 4-2 jeudi.

Trevor Lewis a aussi marqué pour les Flames, qui ont remporté leurs trois dernières parties. Dan Vladar a stoppé 31 tirs.

Nick Bonino et Logan Couture ont fait mouche pour les Sharks, qui ont perdu leurs cinq dernières rencontres. James Reimer a stoppé 32 tirs avant de quitter la glace en raison d’une blessure. Il est entré en contact avec Couture lors du troisième vingt. Kaapo Kahkonen a stoppé les cinq auxquels il a fait face en relève.