Lindholm atteint le plateau des 40 buts cette saison dans un gain contre les Canucks

CALGARY — Dillon Dube a touché la cible à deux reprises, Elias Lindholm a atteint le plateau des 40 buts cette saison et les Flames de Calgary ont prévalu 6-3 contre les Canucks de Vancouver, samedi.

Brett Ritchie, Nikita Zadorov et Johnny Gaudreau — dans un filet désert — ont aussi fait mouche pour les Flames (49-20-10). La formation de Calgary, qui a présenté un dossier de 9-1-1 à ses 11 dernières parties, a déjà assuré sa place au premier rang de la section Pacifique.

Quinn Hughes, Conor Garland et Elias Pettersson ont trouvé le fond du filet pour les Canucks (38-30-11), qui ne peut que se qualifier pour les séries éliminatoires en vertu d’un miracle.

Avec trois matchs à faire, les Canucks doivent dépasser les Predators de Nashville ou les Stars de Dallas, qui ont six points de plus que le club canadien, pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Les Canucks doivent aussi devancer les Golden Knights de Vegas, qui ont deux points de plus que ceux-ci.

Le gardien vedette Jacob Markstrom a obtenu une rare soirée de congé pour les Flames alors qu’il n’était même pas sur le banc. La recrue Dan Vladar a stoppé 28 tirs et a porté sa fiche à 12-5-2. Dustin Wolf a agi à titre de substitut.

Thatcher Demko a réalisé 25 arrêts dans la défaite.