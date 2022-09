Ligue nationale de hockey: les Ducks obtiennent Dmitry Kulikov du Wild

The Associated Press

ANAHEIM, Calif. — Les Ducks d’Anaheim on acquis le défenseur Dmitry Kulikov du Wild du Minnesota en retour de considérations futures, mercredi.

Âgé de 31 ans, Kulikov a inscrit sept buts et 24 points en 80 matches avec le Wild la saison dernière.

Le Russe avait signé un contrat de deux ans avec eux l’été dernier. Il lui reste un an et 2,25 M $ à son contrat.

Choix de premier tour des Panthers de la Floride en 2009 (14e au total), Kulikov totalise 42 buts et 198 points dans la LNH, en 805 rencontres.

En 2008-09, Kulikov a récolté 12 buts et 62 points avec les Voltigeurs de Drummondville, en 57 matches.

Plus tôt cet été, Anaheim a aussi conclu des ententes à long terme avec Ryan Strome et Frank Vatrano, ainsi qu’un pacte d’un an avec John Kingberg.