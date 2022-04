Ligue des Champions: les ligues européennes souhaitent un recul de l’UEFA

Rob Harris, The Associated Press

Les ligues européennes de football ont demandé vendredi à l’UEFA de revoir à la baisse ses plans visant à ajouter plus de matchs en Ligue des Champions et d’aider les équipes à se qualifier selon leurs performances historiques dans cette compétition.

«Une augmentation de plus de 50 % de rencontres fera mal à la vaste majorité des clubs et ne sera bénéfique que pour quelques-uns, a déclaré Claus Thomsen, le président d’European Leagues, regroupement de plus de 1000 clubs répartis dans 36 ligues et 30 pays du continent. Il faut qu’il y ait moins de rondes.»

Ces divisions au football européen surviennent un an après que l’UEFA se soit associée aux diverses ligues pour empêcher la création de la Super Ligue par les clubs de premiers plans, qui bénéficieraient des changements planifiés à la Ligue des Champions à compter de 2024.

Le tournoi doit passer de 32 à 36 équipes, dont deux places réservées pour des équipes n’ayant pas pu se qualifier selon leur classement dans leur championnat national, mais dont la fiche des cinq dernières années sur la scène continentale leur conférerait une place.

L’European Leagues s’oppose fermement à ce filet de sûreté pour les grands clubs et insiste pour que la qualification à la Ligue des Champions soit basée sur le classement domestique de la dernière saison.

Ces deux places proposées valent des dizaines de millions de dollars en bourses et récompenseraient un club de premier plan malgré une mauvaise saison, en plus d’assurer aux diffuseurs la présence de ces clubs dans le tournoi. Des conditions seraient tout de même imposées à ces clubs, qui devraient s’assurer d’une place en Ligue Europa ou encore remporter leur coupe nationale pour obtenir l’une de ces places.

L’European Leagues veut que cette clause de «performances historiques» soit complètement rayée du format afin que les qualifications ne s’obtiennent qu’au mérite sportif. La seule exception qui demeurerait en place appartiendrait aux champions en titre de la Ligue des Champions, admis dans le tournoi suivant même en cas de mauvaise saison domestique.

«Sur toute la question de la Super Ligue, on a vu le football européen se serrer les coudes et s’entendre sur certains points, dont que le mérite sportif devrait primer pour ne mener jusqu’au prochain niveau et que la tenue de tournois fermés n’est pas souhaitée, a dit Thomsen. On pourrait arguer qu’il ne s’agit que de deux places et que ces clubs n’en devanceront pas d’autres, mais ce serait d’écarter le principe de base et je suis confiant que l’UEFA ira également dans cette direction.»

L’UEFA, qui doit tenir une réunion clé à Vienne le mois prochain, s’est aussi fait prier de faire passer le nombre de matchs par équipe en phase de groupes de six à huit et non à 10, tel qu’elle le souhaite dans la nouvelle mouture proposée de la compétition.

Thomsen, qui est le chef de la direction des ligues danoises, siège au Comité de compétition des clubs de l’UEFA, qui se réunira le 10 mai. Ce comité fait des propositions formelles devant être approuvées par l e comité exécutif de la confédération continentale, qui tiendra une réunion plus tard la même journée dans la capitale autrichienne.