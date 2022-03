LHJMQ: une première victoire en huit rencontres pour les Saguenéens

Andrei Loshko a réussi le but clé en période médiane et les Saguenéens de Chicoutimi ont battu le Drakkar de Baie-Comeau 2-1, mardi.

Loshko a porté le score à 2-1 à 12:05, marquant de l’enclave suite à une passe de Thomas Bégin.

William Rouleau a été l’autre buteur des Saguenéens, qui avaient perdu leurs sept derniers matches.

Rouleau a fait mouche d’un tir sec, à 5:56 au deuxième vingt.

Étienne Tremblay-Mathieu a foncé en zone adverse et a remis en retrait à Rouleau, qui a obtenu son 14e but de la saison.

La riposte du Drakkar est venue de Charles-Antoine Tremblay, un natif de Chicoutimi.

Le gardien gagnant Sergei Litvinov a fait 31 arrêts, 12 de plus qu’Olivier Ciarlo.

Le premier tiers s’est conclu 0-0 et avec seulement neuf tirs au total – trois pour les Saguenéens et six pour le Drakkar, qui a eu deux avantages numériques dans l’engagement.

Rouyn-Noranda 2 Val-d’Or 3

Kale McCallum a réussi le but déterminant tard en période médiane et les Foreurs ont défait les Huskies, 3-2.

Sherbrooke 1 Victoriaville 2

Alexandre Nadeau a brisé l’égalité avec 2:25 à écouler au troisième tiers et les Tigres ont battu le Phoenix, 2-1.

Loick Daigle a amassé un but et une passe dans une cause gagnante.