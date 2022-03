LHJMQ: Les Remparts battent les Saguenéens et passent en tête dans l’Association Est

James Malatesta a marqué son deuxième but du match à 17:55 de la deuxième période et il a guidé les Remparts de Québec vers un gain de 6-4 face aux Saguenéens de Chicoutimi dans l’un des sept matchs au calendrier de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, vendredi soir.

Le but de Malatesta a rompu une égalité de 3-3 et a aidé les Remparts (35-14-1) à doubler les Islanders de Charlottetown au premier rang du classement de l’Association Est.

Les Remparts totalisent 71 points, un de plus que les Islanders qui ont cependant trois parties en main.

Théo Rochette, Nathan Gaucher, Nicolas Savoie et Zachary Gravel ont marqué les autres buts des Remparts.

Pour les Saguenéens (20-22-5), le pilier offensif a été William Rouleau, avec deux buts et une aide.

Jacob Newcombe et Étienne Tremblay-Mathieu ont complété.

Cataractes 0 Phoenix 2

À Sherbrooke, le gardien Jakob Robillard a repoussé les 23 tirs dirigés vers lui et il a aidé le Phoenix à vaincre les Cataractes de Shawinigan 2-0.

Avec ce gain, le Phoenix (33-11-3) totalise 69 points, un de plus que les Cataractes (32-14-4) au sommet du classement général de l’Association Ouest.

Xavier Parent a marqué le but vainqueur en deuxième période. Il s’agissait de son 31e de la saison. Tyson Hinds a ajouté le filet d’assurance au troisième vingt.

Islanders 3 Sea Dogs 4 (Prolongation)

À Saint-Jean, Vincent Sévigny a touché la cible après 51 secondes de jeu en prolongation et les Sea Dogs ont défait les Islanders de Charlottetown 4-3.

Les Sea Dogs (29-15-4) avaient effacé un recul de 0-2 après deux périodes grâce à des buts de Jérémie Poirier, Philippe Daoust et de Brady Burns au troisième vingt.

Brett Budgell a forcé la prolongation grâce à un but marqué à 19:27.

Patrick Guay et Keiran Gallant ont inscrit les autres buts des Islanders (32-9-6).

Titan 7 Eagles 3

Au Cap-Breton, Dylan Andrews a marqué trois buts et Félix Lafrance a contribué trois mentions d’aide pour guider le Titan d’Acadie-Bathurst vers une convaincante victoire de 7-3 contre les Eagles.

Thomas Belgarde (1-1), Bennett MacArthur (1-1) et Hendrix Lapierre (0-2) ont ajouté deux points chacun pour le Titan (29-14-4), qui partage toujours le troisième rang avec les Sea Dogs.

Kian Bell (1-1) a mené l’attaque des Eagles (12-28-6).

Les deux clubs ont inscrit sept buts lors de la deuxième période, dont quatre par le Titan. Trois de ces buts ont été marqués dans un intervalle d’une minute 38 secondes.

Voltigeurs 4 Huskies 5 (Fusillade)

À Rouyn-Noranda, Jérémie Minville a trouvé le fond du filet lors de la huitième ronde de tirs de barrage, donnant aux Huskies une victoire de 5-4 contre les Voltigeurs de Drummondville.

Les Voltigeurs (20-17-11) avaient forcé la prolongation grâce à deux buts marqués en deuxième moitié de troisième période, par Tristan Roy et Charles-Antoine Dumont.

Alexis Morin et Loïc Goyette ont marqué les autres buts des Voltigeurs.

Pour les Huskies (18-25-4), les buteurs ont été Alex Arsenault, Dyllan Gill, Daniil Bourash et Jordan Côté.

Drakkar 8 Foreurs 4

À Val-d’Or, le Drakkar de Baie-Comeau a marqué quatre buts en deuxième période, en route vers une victoire de 8-4 contre les Foreurs.

Quatre joueurs différents ont réussi des doublés pour le Drakkar (16-22-8), dont Maël Lavigne, qui a aussi obtenu une mention d’aide. Les autres sont Vincent Collard, Xavier Fortin et Émile Chouinard.

Du côté des Foreurs (21-23-4), Alexander Mirzabalaev a marqué deux buts et William Provost a récolté un but et deux aides.

Mooseheads 4 Armada 7

À Blainville-Boisbriand, Kieran Craig a inscrit un tour du chapeau et Oleksiy Myklukha a ajouté quatre aides pour mener l’Armada vers une victoire de 7-4 sur les Mooseheads.

Simon Lavigne a fait sa part dans cette victoire de l’Armada (20-23-6) avec trois aides.

Dans la défaite des Mooseheads (25-22-2), Zack Jones et Robert Orr ont obtenu un but et une aide chacun.