L’héritier de Walmart, Rob Walton, se porterait acquéreur des Broncos pour 4,65 G$US

Arnie Stapleton, The Associated Press

ENGLEWOOD, Colo. — La famille Walton, la plus riche des États-Unis et de laquelle sont issus les héritiers de la fortune de Walmart, a remporté la mise pour l’achat des Broncos de Denver, en faisant la vente d’une concession sportive la plus coûteuse de l’histoire, tous sports confondus.

Les Broncos ont confirmé en fin de soirée mardi qu’ils avaient conclu une entente de principe avec le groupe Walton-Penner mené par Rob Walton, sa fille, Carrie Walton Penner, et son mari, Greg Penner.

Les détails financiers de la vente n’ont pas été révélés, mais selon la station KUSA-TV de Denver celle-ci serait de 4,65 milliards $US (5,831 G$CAN).

Ce prix de vente surpasse celui de 3,1 milliards $ établi le mois dernier pour Chelsea, l’un des plus prestigieux clubs de soccer européens. L’équipe londonienne a été achetée par le consortium américain mené par la propriétaire minoritaire des Dodgers de Los Angeles Todd Boehly.

Boehly aurait également figuré parmi les investisseurs d’un des cinq groupes finalistes pour l’achat des Broncos.

L’entente de principe entre les Broncos et le groupe Walton-Penner pour l’achat de la concession appartenant au Trust Pat Bowlen doit être approuvée par la NFL, mais ça devrait être une simple formalité.

Walton, qui est âgé de 77 ans, fut le président de Walmart, le plus grand détaillant au monde, entre 1992 et 2015, année de sa retraite. Il est le fils aîné des cofondateurs de l’entreprise, Sam et Helen Walton, et la valeur nette de ses avoirs avoisinerait les 60 milliards $.