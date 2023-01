Leylah Fernandez élimine Julia Grabher en 45 minutes à la Classique de tennis ASB

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande — La Québécoise Leylah Fernandez a signé une deuxième victoire expéditive en autant de sorties à la Classique de tennis ASB, jeudi à Auckland, éliminant l’Autrichienne Julia Grabher 6-0, 6-1.

Face à la 82e joueuse au monde, Fernandez, elle-même classée 40e, n’a eu besoin que de 45 minutes pour atteindre les quarts de finale.

Cette convaincante victoire est venue trois jours après sa domination de la Tchèque Brenda Fruhvirtova en 61 minutes, 6-1, 6-1, lors de son premier match du tournoi.

Contre Grabher, Fernandez a bouclé la première manche en 20 minutes et gagné les trois premiers jeux du deuxième set avant de concéder le quatrième jeu à Grabher. Cette dernière a dû effacer deux balles de bris pour gagner ce jeu.

Fernandez a inscrit cinq bris de service en 10 opportunités sans concéder une seule chance de bris à sa rivale. La Lavalloise de 20 ans n’a affiché un taux de réussite que de 59 pour cent de ses premières balles, mais elle n’a perdu que six points à son service dans l’ensemble du match.

En quarts de finale, Fernandez aurait pu retrouver sa compatriote canadienne Rebecca Marino, mais cette dernière a baissé pavillon en trois manches de 3-6, 6-3, 6-3 contre la Belge Ysaline Bonaventure.

Marino, 63e au classement de l’ATP a complété le match avec 16 as, trois doubles fautes et un taux de réussite de ses premières balles de 71 pour cent.

Toutefois, l’athlète de la Colombie-Britannique n’a gagné que neuf point sur 25 sur ses deuxièmes services et a été victime de quatre bris. Deux de ces bris sont survenus dans la manche décisive, lors des premier et neuvième jeux.

Raducanu blessée

Dans un autre match disputé jeudi, la Britannique Emma Raducanu a été contrainte d’abdiquer au début du troisième set de son duel de deuxième ronde contre la Slovaque Viktoria Kuzmova.

Raducanu n’avait eu besoin que de 22 minutes pour gagner la première manche, 6-0. Kuzmova s’est ressaisie en remportant le deuxième set 7-5.

Raducanu a demandé la présence d’un soigneur pour traiter une blessure à sa cheville gauche, au fil d’une longue pause médicale.

La Britannique de 20 ans a tenté de reprendre l’action mais a été incapable de compléter le premier point du troisième set. En larmes, elle s’est approchée du filet et a annoncé qu’elle ne pouvait pas continuer.

Raducanu était perçue comme l’une des étoiles montantes du tennis féminin à la suite de sa victoire contre Fernandez en finale des Internationaux des États-Unis, en 2021.

Depuis, sa carrière a été parsemée de blessures. Elle a notamment été contrainte de se retirer de quatre matchs en 2022. Plus récemment, Raducanu a été ennuyée par une blessure à un poignet.

Par ailleurs, l’Américaine Venus Williams a laissé filer une avance de 5-3 au troisième set et s’est inclinée 3-6, 6-2, 7-5 face à la Chinoise Zhu Lin.

Âgée de 42 ans, Williams a bataillé avec vigueur tout au long de ce duel qui a commencé peu après midi, heure locale, et qui a pris fin vers 19h. Le match s’est amorcé en plein air et s’est terminé sous un toit, à cause de la pluie.

En quarts de finale, Zhu affrontera l’Américaine Coco Gauff, septième joueuse mondiale et première tête de série du tournoi. Dans un autre match joué sous un toit, Gauff l’a emporté en un peu moins de 90 minutes, 6-4, 6-4 contre sa compatriote Sofia Kenin.

Danka Kovinic, septième tête de série, et Rebeka Masarova, issue des qualifications, ont également atteint l’étape suivante.