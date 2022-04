Leylah Fernandez défait Daniela Vismane et le Canada blanchit la Lettonie 3-0

VANCOUVER — Le Canada a accédé aux finales de la Coupe Billie Jean King quand Leylah Fernandez a battu la Lettone Daniela Vismane en deux manches de 6-2, 6-1, samedi, à Vancouver.

Ce résultat a procuré une victoire de 3-0 du Canada contre la Lettonie. Fernandez avait vaincu Darja Semenistaja et Rebecca Marino avait eu raison de Vismane, vendredi.

«C’était simplement une petite partie de cet immense effort d’équipe. Je suis très heureuse d’avoir pu aider l’équipe de toutes les façons, a mentionné Fernandez. De voir tout le monde sourire à la fin de la journée, c’est un des moments dont je me souviendrai toujours.»

Gabriela Dabrowski et Carol Zhao ont procuré un autre gain au Canada lors de l’affrontement en double, plus tard samedi. Elles ont dominé Semenistaja et Vismane en deux manches de 6-1, 6-3.

Fernandez, classée au 21e rang mondial, a concrétisé cinq de ses huit balles de bris et elle a gagné 76 pour cent de ses points en premier service.

Vismane, 230e au monde, a pratiqué un style athlétique en sprintant partout sur le terrain et en variant le placement de ses coups, mais la Québécoise de 19 ans a tenu le coup et elle n’a permis aucun bris lors de ce duel d’une heure.

Fernandez savait que Vismane n’allait pas être une adversaire facile.

«Nous étions en avance 2-0 et les Lettones sont des battantes. Elles n’allaient pas nous offrir la victoire, a-t-elle affirmé. J’ai gardé mon focus sur mon jeu et j’ai simplement bougé le plus possible. J’ai ramené la balle et je voulais forcer une erreur ou réussir un coup gagnant.»

Le Canada a amorcé ces qualifications au neuvième rang du classement de la Coupe Billie Jean King. La Lettonie occupait la 14e place.

L’an dernier, le Canada a surpris la France lors de la portion du tournoi à la ronde avant de s’incliner contre la Russie.

La performance du Canada dans les qualifications prouve que le pays mérite une place de premier plan sur la scène mondiale du tennis, selon la capitaine Heidi El Tabakh.

«Je crois que ça montre que nous sommes à ce niveau dans les finales, a-t-elle insisté. Je crois vraiment que nous avons la chance d’un jour remporter la Coupe Billie Jean King.»

La Lettonie prenait part à ces qualifications sans deux de ses meilleures joueuses, incluant Jelena Ostapenko, la 11e raquette mondiale. Ostapenko s’est blessée au poignet à l’Omnium de Miami.

Anastasija Sevastova est aussi à l’écart après avoir annoncé en janvier qu’elle prenait une pause du tennis pour s’occuper d’une maladie non divulguée.

La Lettonie a perdu contre les États-Unis lors des qualifications, l’année dernière.

«En arrivant à ces qualifications, nous savions que ç’allait être un grand défi, a expliqué le capitaine de la Lettonie, Adrians Zguns. Nous n’avions pas nos meilleures joueuses, mais c’était excitant pour nos jeunes joueuses d’affronter un haut niveau de compétition.»

Fernandez a été concentrée et patiente contre la première tête de série de la Lettonie, samedi.

Sa détermination a payé en début de match et à mi-chemin en première manche. Fernandez s’est placée en avant 5-1, mais la Lettone a réduit l’écart à 5-2 grâce à sa vitesse pour prolonger les échanges.

Au deuxième set, Fernandez s’est propulsée en avance 4-1. La finaliste aux derniers Internationaux de tennis des États-Unis a aisément fermé les livres avant de célébrer avec El Tabakh.

En double, Dabrowski, la neuvième meilleure joueuse de double au monde, et Zhao n’ont pas peiné pour remporter la première manche.

La Lettonie a gardé le deuxième set plus serré, jusqu’à ce qu’une double faute et une frappe dans le filet permettent au Canada d’obtenir un bris et de prendre les devants 4-3.

À partir de ce moment, le pays hôte s’est détaché. Dabrowski a réussi un as pour accentuer l’avance à 5-3 et les Canadiennes ont scellé l’issue du match.

«C’est plus facile d’aller sur le terrain lorsqu’il n’y a pas un aussi grand enjeu, a exprimé Dabrowski. Nous avons quand même la fierté de représenter notre pays et nous voulons que l’équipe soit fière et que la foule voie un très bon match de double.»