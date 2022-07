L’ex-défenseur Jason Di Tullio perd son combat contre le cancer

MONTRÉAL — L’ex-joueur et entraîneur adjoint du CF Montréal Jason Di Tullio est décédé à l’âge de 38 ans.

Di Tullio combattait depuis plus d’un an un cancer au cerveau. Il avait reçu un diagnostic de glioblastome de stade 4 en juin 2021, la forme la plus agressive du cancer du cerveau.

«Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches, ses collègues et ses anciens coéquipiers, a gazouillé le CF Montréal. #LAGR7INTA pour toujours.»

Avant de devenir entraîneur, Di Tullio a eu une carrière comme joueur professionnel. Le défenseur s’était joint à l’Impact de Montréal en deuxième division nord-américaine en 2022.

Il a disputé 75 matchs, dont 56 comme partant, totalisant un but et quatre passes. Il a pris sa retraite comme joueur en novembre 2007 après avoir raté toute la saison en raison d’une blessure au genou.

De 2015 à 2017, il a été entraîneur-adjoint avec la première équipe de l’Impact de Montréal. Auparavant, il avait été entraîneur à l’Académie, occupant les rôles d’entraîneur-chef de l’équipe U16 en 2011 et 2012, puis des U18 de 2013 à 2015.

Il a effectué un retour dans un rôle d’entraîneur-adjoint avec l’équipe première en mars 2021.

«Un homme courageux, positif et passionné. Merci pour tout coach! Condoléances à sa famille», a écrit le milieu de terrain Samuel Piette du club montréalais sur Twitter.